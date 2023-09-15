Вместо подарка на день рождения: 3-летняя девочка из Ровно передала ВСУ FPV-дрон (видео)

Отец маленькой Аделины рассказал, что в ребенке с детства необходимо воспитывать патриотизм и рассказывать, что ВСУ сейчас борются за украинскую независимость. Девочка стала самым маленьким донатером благотворительного фонда.

В городе Ровно трехлетняя девочка передала на нужды Вооруженных сил Украины дрон, который получила в качестве подарка на день рождения. Об этом рассказали родители ребенка в репортаже "Суспiльного" 15 сентября.

По словам Романа Микитюка, он узнал об инициативе благотворительного фонда (БФ) "Відповідальні українці" касаемо сбора дронов и у него сразу же появилась идея. После разговора с женой они спросили у маленькой Аделины, готова ли она получить дрон в качестве подарка и передать его после этого на нужды украинских защитников.

"Воспитываться дети должны с самого маленького возраста, понимать роль наших Вооруженных сил в том, что мы сохраняем независимость нашей страны. И быть патриотами своей страны. Она уже будет старшей и, я думаю, будет лучше понимать определенные вещи, которые многие из взрослых не понимали до вторжения России", — заявил 42-летний отец.

Трехлетняя девочка получила на день рождения дрон и отдала его ВСУ Фото: Суспільне Трехлетняя девочка получила на день рождения дрон и отдала его ВСУ Фото: Суспільне Трехлетняя девочка получила на день рождения дрон и отдала его ВСУ Фото: Суспільне

Сбор дронов на нужды ВСУ: инициатива благотворительного фонда

Фонд "Відповідальні українці" собирает уже вторую партию ударных FPV-дронов, которыми управляет пилот в режиме реального времени в специальных VR-очках. Координатор БФ Юрий Дюг добавил, что на сегодняшний день беспилотники являются одновременно и транспортной системой для различных видов вооружения. Они могут переносить на себе гранаты и кумулятивные заряды.

Стоимость одного такого дрона более 20 тысяч гривен, а в планах фонда "Відповідальні українцi" передать ВСУ более 100 таких.

"Одним таким дроном можно спокойно подбить танк. И не только можно, это и будут делать ребята, которым мы их будем передавать. Дрон будет подписан именем или ссылкой от задонатившего человека. Это уже 20 такой именной дрон, который приобрели люди. Людям это нравится, потому что так ты напрямую приобщаешься к вопросам обороны", — рассказывает Юрий Дюг.

Аделина Микитюк сразу же согласилась присоединиться к инициативе и она стала самым маленьким человеком, который задонатил при помощи закупки дрона.

Напомним, 4 августа сообщалось, что 10-летний житель Киева создал игру и собрал на помощь украинским военным 25 тысяч гривен. Мальчик временно проживает в Испании, но это не мешает ему помогать родной стране в борьбе с Российской Федерацией.