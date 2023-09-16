Будут дискуссии: в Белом доме рассказали, поддерживает ли Конгресс военную помощь Украине

По словам представителя Белого дома Джейка Салливана, динамика обсуждений помощи Украине изменилась с тех пор, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей в прошлом году.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился с руководством Сената на прошлой неделе и руководством Палаты представителей Конгресса США в четверг. Политики обсуждали поддержку Украины. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что Салливан 15 сентября сообщил журналистам, что у него сложилось впечатление, что в Конгрессе США есть что двухпартийная поддержка продолжения военной помощи Украине. Однако некоторые республиканцы в Палате представителей дали понять, что могут заблокировать дополнительную помощь.

"Должен сказать, что в этих разговорах я почувствовал, так сказать, основную атмосферу: идея о том, что Соединенным Штатам необходимо объединиться на двухпартийной основе, чтобы поддержать Украину, ощущалась так же сильно, как и год назад", — сказал Салливан.

По его словам, динамика изменилась с тех пор, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей в прошлом году.

"Я признаю, что есть разница между этим Конгрессом и прошлым Конгрессом, и нам придется с этим бороться по мере того, как мы будем продолжать в ближайшие дни дискуссии о том, как предоставить Украине необходимые ей ресурсы", — сказал он.

Салливан отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон может помочь достичь прогресса в помощи Украине.

Напомним, что СМИ писали, что Белый дом преуменьшает успехи ВСУ в контрнаступлении. По данным журналистов, Вооруженным силам Украины не хватает воздушного преимущества и оборудования для разминирования, чтобы значительно ускорить контрнаступление.

Также журналисты писали, что США могут одобрить передачу Украине ракет ATACMS этой осенью. По словам американских чиновников, ряд факторов заставил администрацию Байдена по-новому взглянуть на передачу Украине ракет большой дальности.