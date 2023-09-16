Битва за Бахмут: тактическая ситуация для ВС РФ стала значительно хуже, — ISW

Аналитики отметили, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и создает угрозы для группировки российских войск в городе.

Украинские военные, освободив Андреевку, продолжили наступательные действия около Бахмута. Для ВС РФ тактическая ситуация к югу от города ухудшилась. Об этом заявили аналитики из американского Института исследования войны (ISW).

В новом отчете от 15 сентября говорится, что подразделения 72-й бригады ВС РФ понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута еще в мае 2023 года. Предполагается, что после этого бригада сильно деградировала.

Теперь, как сообщается, 3 десантно-штурмовая бригада ВСУ смогла освободить Андреевку. Это открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута. В этом районе еще продолжаются бои.

По словам аналитиков, российские военные также признали, что ВСУ смогли освободить Андреевку, а потому тактическая ситуация южнее Бахмута для них ухудшилась. Россияне выражают беспокойство, что украинские силы могут угрожать группировке их войск в Бахмуте.

Напомним, что британский аналитик Майкл Кларк рассказал, почему Андреевка стратегически важна. По его словам, продвижение к югу от ключевого прифронтового города означает, что ВСУ возможно, удастся продвинуться дальше в Донецкой области. Андреевка расположена примерно в 13 км к югу от Бахмута.