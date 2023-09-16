Трамп заявил, что если станет президентом США, то закончит войну в Украине за сутки, — СМИ

По словам американского политика, он может разработать "справедливую" сделку, которая удовлетворит Украину и Россию.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если его переизберут в 2024 году, то он закончит войну в Украине за сутки. По его словам, он соберет в одной комнате президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для переговоров. Об этом Трамп сообщил в эксклюзивном интервью журналистке Кристен Велкер на канале NBC.

По словам Трампа, он готов закончить войну за 24 часа, однако подробности того, что именно собирается делать – не раскрыл.

"Если я скажу вам точно, я потеряю все свои козыри", — сказал он.

По словам Трампа, он готов сказать "определенные вещи" Путин и Зеленскому. Он хочет собрать политиков вместе в одной комнате.

"И я бы разработал сделку", — сказал Трамп, отметил, что все будет "честно" для всех.

Политик не уточнил, позволит ли России сохранит за собой оккупированные территории Украины. По его мнению, его отношение к РФ было самым жестким среди других американских президентов.

"И все же я ладил с Путиным. Позвольте мне сказать вам, я ладил с ним очень хорошо. И это хорошо, а не плохо. У него 1700 ядерных ракет. И у нас тоже", — заявил Трамп.

Напомним, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что России нужна победа Трампа на выборах президента США.

"Для Путина, я считаю, абсолютно важно, чтобы Дональд Трамп выиграл выборы. Путин и Трамп являются членами сообщества автократов, увлеченных друг другом. И они собираются льстить друг другу и играть в пользу друг друга", – подчеркнул Бреннан.