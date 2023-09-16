РФ готовится к повторению обстрелов украинской энергосистемы, — британская разведка

Для ударов осенью и зимой 2022-23 враг в основном использовал ракеты Х-101 (AS-23 KODIAK), которые запускала стратегическая авиация с территории РФ.

Россия готовится к повторению массированных атак на украинскую энергосистему. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

РФ с наступлением холодного времени года будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году, считают британские разведчики.

Они напомнили, что россияне атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру в период с октября 2022 года по март 2023 года. Для ударов враг в основном использовал ракеты Х-101 (AS-23 KODIAK), которые запускала стратегическая авиация с территории РФ.

Ссылаясь на данные из открытых источников, британские разведчики отметили, что с апреля 2023 года Россия стала меньше расходовать крылатых ракет воздушного базирования. При этом россияне прилагают усилия, направленные на увеличение темпов производства такого вооружения.

"Поэтому Россия, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет воздушного базирования. Существует реальная возможность того, что Россия снова сосредоточит это оружие против украинских инфраструктурных объектов зимой", — отмечают в Министерстве обороны Великобритании.

Наиболее активно россияне начали обстреливать объекты украинской энергосистемы в октябре. Одним из массированных стал удар 10 октября 2022 года. После этого в ряде регионов стали выключать свет из-за повреждения соответствующей инфраструктуры. С увеличением ударов и разрушений проблемы с электроэнергией становились все серьезнее, однако ближе к весне ситуация улучшилась.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как Украина будет защищать свою энергоинфраструктуру во время вероятных массированных обстрелов осенью и зимой.

Также Фокус писал о прогнозе "Укрэнерго" относительно наличия электроэнергии в домах украинцев зимой.