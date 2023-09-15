"Террор продолжится, но у нас больше ПВО": Украина на 80% готова к зиме, — Шмыгаль

Премьер отметил, что Россия имеет меньше ракет, но готовится к ударам по энергосистеме. По словам Дениса Шмыгаля, стоит ожидать "не менее сложную зиму", чем была прошлогодняя.

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В течение отопительного сезона ВС РФ снова будут атаковать инфраструктуру, но Украина готова защищаться. Об этом во время пресс-конференции 15 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, как передали в издании "Суспільне".

"В этом году мы ожидаем не менее сложную зиму. Понимаем намерения врага. Вся информация, к чему они готовятся, есть в распоряжении наших разведывательных органов. Понимаем, что враг будет продолжать террор на гражданскую инфраструктуру. Но у нас гораздо больше ПВО, у них меньше ракет", — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что в течение года правительство готовилось к холодам и "готовило защиту". Премьер объяснил, что речь идет об алгоритмах и протоколах, а также проектах физической активной и пассивной защиты. Он заверил, что в Украине есть понимание, как проходить зиму.

"Газа уже есть 14.4 миллиарда кубов, это уже прошлогодний уровень газа, но еще будем накапливать. Семь блоков АЭС готовы. Готовность к зиме — 80%. Все детали официальные есть. Развиваем возможность импорта и экспорта электричества. Могут увеличить импорт до 2 ГВт. Теплогенерация — на 80% восстановлена. Более 60 миллиардов гривен пошли на защиту инфраструктуры", — сообщил Шмыгаль.

Напомним, накануне директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предположил, что блэкаут больше всего угрожает двум крупным городам. По его мнению, без отопления и света рискуют остаться Киев и Одесса.

Также в сети появились графики отключений света, которые якобы начнут действовать уже с 1 октября. В Министерстве энергетики объяснили, что подготовили их на случай обстрелов и повреждений энергообъектов.