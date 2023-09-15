"Терор продовжиться, але у нас більше ППО": Україна на 80% готова до зими, — Шмигаль

Прем’єр зазначив, що Росія має менше ракет, але готується до ударів по енергосистемі. Зі слів Дениса Шмигаля, варто очікувати на "не менш складну зиму", ніж була тогорічна.

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Протягом опалювального сезону ЗС РФ знову атакуватимуть інфраструктуру, але Україна готова захищатись. Про це під час пресконференції 15 вересня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, як передали у виданні "Суспільне".

"Цього року ми очікуємо не менш складу зиму. Розуміємо наміри ворога. Вся інформація, до чого вони готуються, є в розпорядженні наших розвідувальних органів. Розуміємо, що ворог буде продовжувати терор на цивільну інфраструктуру. Але у нас набагато більше ППО, у них менше ракет", — сказав посадовець.

Він підкреслив, що протягом року уряд готувався до холодів та "готував захист". Прем’єр пояснив, що йдеться про алгоритми та протоколи, а також проєкти фізичного активного й пасивного захисту. Він завірив, що в Україні є розуміння, як проходити зиму.

"Газу вже є 14.4 мільярда кубів, це вже торішній рівень газу, але ще будемо накопичувати. Сім блоків АЕС готові. Готовність до зими — 80%. Всі деталі офіційні є. Розвиваємо можливість імпорту та експорту електрику. Можуть збільшити імпорт до 2 ГВт. Теплогенерація — на 80% відновлена. Понад 60 мільярдів гривень пішли на захист інфраструктури", — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко припустив, що блекаут найбільше загрожує двом великим містам. На його думку, без опалення та світла ризикують залишитись Київ та Одеса.

Також у мережі з’явилися графіки відключень світла, які нібито почнуть діяти вже з 1 жовтня. У Міністерстві енергетики пояснили, що підготували їх на випадок обстрілів та пошкоджень енергооб’єктів.