Прозвучало пять взрывов: ВС РФ ударили "Искандером" по Харькову, подробности (фото, видео)

После удара "Искандера" в одном из районов Харькова образовалась семиметровая воронка. От взрыва пострадали работники промышленного предприятия.

Днем 16 сентября ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Харькову. Жители слышали около пяти взрывов, а городской голова Игорь Терехов предположил, что враг обстрелял город ракетами С-300. Позже начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал обломки, найденные на месте взрыва. Обломки — от ракеты "Искандер-К". В деталях чрезвычайного происшествия разобрался Фокус.

Воздушная тревога в городе звучала дважды 16 сентября: первая началась около 11:00 и длилась почти час, вторая началась около 12:00 и длилась 10 минут. Во время тревоги жители города услышали несколько громких взрывов. В частности, соответствующие сообщения появились в сети в 11:17.

Глава Харьковской ОГА Олега Синегубов заявил, что враг запустил пять ракет, которые целились по Холодногорскому району. Согласно предварительным данным, это были ракеты С-300.

От удара россиян пострадало пять гражданских лиц, заверил чиновник. На место взрывов прибыли экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Позже Сергей Болвинов уточнил, какое именно оружие использовали россияне, чтобы обстрелять один из районов областного центра. По его словам, это была ракета "Искандер-К". Сделать вывод помогли обломки, которые обнаружили на месте взрыва: их видно на обнародованной фотографии. Указано, что нашли "фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления".

Обсттрил Харькова 16 сентября 2023 года: обломки российской ракеты "Искандер" Фото: Facebook / Сергей Болвинов

Также полицейский уточнил последствия прилета. На месте взрыва — семиметровая воронка. Вокруг повреждены дома: выбиты стекла, побиты стены. Пострадавшие мирные люди — работники предприятия: их доставили в больницу.

Обстрел Харькова: детали

Харьков, расположенный на расстоянии 30 км от границы с Россией, регулярно страдает от обстрелов ВС РФ. По городу бьют из установок С-300, также запускают баллистические ракеты "Искандер". Отметим, в сентябре стало известно, что Кремль разместил 46 установок для пуска "Искандеров" вокруг границы с Украиной.

Вместе с тем продолжаются попытки врага пробиться к городу Купянск на Харьковщине и Лиман в Донецкой области. Накануне представитель Восточного командования Илья Евлаш рассказал, что под Купянском пока условное затишье: атаки нет, зато есть массированные артиллерийские и авиаудары ВС РФ. В то же время военный обозреватель Константин Машовец утверждает, что враг перебросил подразделения 25 армии под Кременную и готовится пытаться идти вперед в направлении Белогоровки.

Ситуация на отрезке фронта Купянск-Лиман Фото: DeepState

Напоминаем, в Офисе президента Зеленского объяснили, что имеет в виду президент России Владимир Путин, когда говорит о мире. В частности, имеется в виду полная капитуляция Украины и подготовка к будущему уничтожению украинцев. Между тем Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Украина готовится к получению новых систем вооружений: объяснение прозвучало в ответ на вопрос о поставках ракет ATACMS.