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Прозвучало пять взрывов: ВС РФ ударили "Искандером" по Харькову, подробности (фото, видео)

Елена Бурдейная
Фото: Facebook / Сергей Болвинов | Обломки ракеты "Искандер", которой РФ ударила по Харькову

После удара "Искандера" в одном из районов Харькова образовалась семиметровая воронка. От взрыва пострадали работники промышленного предприятия.

Днем 16 сентября ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Харькову. Жители слышали около пяти взрывов, а городской голова Игорь Терехов предположил, что враг обстрелял город ракетами С-300. Позже начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал обломки, найденные на месте взрыва. Обломки — от ракеты "Искандер-К". В деталях чрезвычайного происшествия разобрался Фокус.

Воздушная тревога в городе звучала дважды 16 сентября: первая началась около 11:00 и длилась почти час, вторая началась около 12:00 и длилась 10 минут. Во время тревоги жители города услышали несколько громких взрывов. В частности, соответствующие сообщения появились в сети в 11:17.

Глава Харьковской ОГА Олега Синегубов заявил, что враг запустил пять ракет, которые целились по Холодногорскому району. Согласно предварительным данным, это были ракеты С-300.

От удара россиян пострадало пять гражданских лиц, заверил чиновник. На место взрывов прибыли экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

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Позже Сергей Болвинов уточнил, какое именно оружие использовали россияне, чтобы обстрелять один из районов областного центра. По его словам, это была ракета "Искандер-К". Сделать вывод помогли обломки, которые обнаружили на месте взрыва: их видно на обнародованной фотографии. Указано, что нашли "фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления".

Обсттрил Харькова 16 сентября 2023 года: обломки российской ракеты "Искандер"
Фото: Facebook / Сергей Болвинов

Также полицейский уточнил последствия прилета. На месте взрыва — семиметровая воронка. Вокруг повреждены дома: выбиты стекла, побиты стены. Пострадавшие мирные люди — работники предприятия: их доставили в больницу.

Обстрел Харькова: детали

Харьков, расположенный на расстоянии 30 км от границы с Россией, регулярно страдает от обстрелов ВС РФ. По городу бьют из установок С-300, также запускают баллистические ракеты "Искандер". Отметим, в сентябре стало известно, что Кремль разместил 46 установок для пуска "Искандеров" вокруг границы с Украиной.

Вместе с тем продолжаются попытки врага пробиться к городу Купянск на Харьковщине и Лиман в Донецкой области. Накануне представитель Восточного командования Илья Евлаш рассказал, что под Купянском пока условное затишье: атаки нет, зато есть массированные артиллерийские и авиаудары ВС РФ. В то же время военный обозреватель Константин Машовец утверждает, что враг перебросил подразделения 25 армии под Кременную и готовится пытаться идти вперед в направлении Белогоровки.

Ситуация на отрезке фронта Купянск-Лиман
Фото: DeepState

Напоминаем, в Офисе президента Зеленского объяснили, что имеет в виду президент России Владимир Путин, когда говорит о мире. В частности, имеется в виду полная капитуляция Украины и подготовка к будущему уничтожению украинцев. Между тем Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Украина готовится к получению новых систем вооружений: объяснение прозвучало в ответ на вопрос о поставках ракет ATACMS.