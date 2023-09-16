Британский основатель добровольческого батальона "Темные ангелы" погиб в Украине (фото)

16 августа добровольца из Великобритании Дэниела Берка объявили без вести пропавшим. Его тело нашли более чем в 40 километрах от линии фронта.

Тело британского солдата Дэниела Берка, которого объявили пропавшим без вести в середине августа, нашли в Запорожской области. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на полицию Великобритании.

"Украинские власти уведомили полицию (Великобритании, — ред.), которая разыскивает пропавшего бывшего британского солдата, что нашли тело", — говорилось в сообщении.

Отметили, что сейчас полиция сотрудничает с украинскими властями и семьей военного, чтобы способствовать проведению официальной идентификации и возвращению тела в Великобританию.

В BBC рассказали, что по информации семьи Берка, его тело нашли в Запорожье, что около 44 километров от линии фронта.

"Это момент, которого я боялась", — сказала мать военного.

Зато семья военного, объявила его пропавшим без вести 16 августа.

Британский военный Дэниел Берк: что о нем известно

36-летний Дэниел Берк из Южного Манчестера был бывшим десантником. В течение 2007-2009 годов он служил в парашютном полку британской армии. В 2019 году его посадили в тюрьму по обвинению в терроризме в Сирии, в частности в том, что он поехал в Сирию, чтобы бороться в рядах курдских повстанцев против "Исламского государства". Через 8 месяцев все обвинения были сняты.

По сообщению его семьи, он поехал воевать в Украину против российских оккупантов в 2022 году. В Украине он создал собственное добровольческое подразделение "Темные ангелы". Пропавшим без вести его объявили 16 августа.

Дэниел Берк

Напомним, 30 августа в Украине погиб 22-летний доброволец из Великобритании Сэм Ньюи. Он воевал в составе группы международных добровольцев "Темные ангелы".

8 сентября стало известно о гибели добровольца из Великобритании Джордана Чедвика. Его тело нашли в водоеме со связанными руками. Он находился в Интернациональном легионе и в октябре 2022 года приехал воевать на украинской стороне против Вооруженных сил Российской Федерации.