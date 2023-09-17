"Бьют, пакуют": во Львове сотрудники ТЦК пытались жестко задержать мужчину, – соцсети (видео)

В сети появилось видео, на котором человека силой заталкивают в машину. При этом очевидцы события призывают отпустить мужчину и вызвать полицию.

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования якобы питались задержать мужчину, применяя силу. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Klymenko Time 17 сентября.

"Парень стоял на остановке. Бьют, пакуют", — сказал голос за кадром.

В публикации утверждается, что на упомянутом видеоролике якобы запечатлена "мобилизация во Львове".

Судя по видео, мужчину питаются затолкать в машину. Жители ближайшего дома начали кричать с окон, чтобы человека отпустили. Также прозвучали призывы вызвать полицию.

"Вы хуже кацапов", — крикнул автор видео.

В итоге мужчине, которого пытались задержать, удалось вырваться и сбежать.

Напомним, 22 августа в сети появилось видео, на котором представители столичного территориального центра комплектования якобы пытались задержать мужчину на улице, а один из военкомов достал пистолет.

Ранее, 18 июня, мы также писали о том, что в городе Рени Измаильского района Одесской области сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки (военкомат) якобы стреляли в воздух на местном рынке.