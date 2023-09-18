Ночной обстрел Украины: РФ атаковала ракетами и Shahed, взрывы прогремели в нескольких регионах

В течение ночи российские оккупанты запустили по Украине несколько волн "шахедов", а затем атаковали крылатыми ракетами.

В течение вечера 17 августа и в ночь на 18 сентября несколько регионов Украины "покраснели" из-за воздушной опасности . Около 1:00 ночи воздушную тревогу объявили в южных областях — Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской. Оккупанты атаковали эти регионы Украины "шахедами". После нескольких волн атак ударными дронами-камикадзе, РФ запустила по Украине крылатые ракеты.

Атака на Одесскую область

18 сентября в 0:36 официальный Telegram-канал Командования Воздушных Сил ВСУ сообщил об угрозе применения врагом ударных БпЛА на территории Одесской области. В регионе объявили воздушную тревогу.

В 0.45 прозвучал отбой воздушной тревоги для Одесской области. Она длилась чуть больше 10 минут.

Буквально через минуту после отбоя мониторинговый паблик "ППО UA | РАДАР" сообщил о взрыве, прогремевшем в Черноморске.

Вечером 17 сентября паблики сообщали о мощных взрывах в районе Измаила, на юге Одесской области.

Взрывы в Николаеве

В Николаевской области прогремели взрывы. Там работает противовоздушная оборона Украины. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает

"На Николаевщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении Воздушных Сил.

Ракетная атака на западные регионы

Около пяти часов утра воздушная тревога начала распространяться на западные регионы. Ее объявили в Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В 5:13 воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

"Ракеты в направлении Хмельницкого и области летят через Винницкую область", — проинформировали в 5:24 в мониторинговом паблике "Блок "ПО | Радар".

В воздушном пространстве Кировоградской области зафиксированы "шахеды", которые движутся в западном направлении. В регионе раздаются взрывы, там работает ПВО. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В воздушном пространстве Кировоградской области — "Шахеды". Движутся в западном направлении. Работает ПВО", — написали Воздушные Силы.

По состоянию на 5.30 ракеты направлялись в направлении Черновцы/Ивано-Франковск и зашли в воздушное пространство Хмельницкой области.

"Внимание! Крылатые ракеты на Хмельнитчине!", — сообщили в 5:33 Воздушные Силы ВСУ.

"Жители Львовщины, воздушную тревогу не игнорируйте!", — призвал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

В 5.35 стало известно о мощных взрывах в Хмельницкой области, а жителей Староконстантинова призвали пройти в укрытия. Причиной взрывов назвали работу ПВО. В 5.39 стало известно о повторных взрывах в Староконстантинове.

"По состоянию на сейчас все ракеты в воздушном пространстве Хмельницкой области, вектор движения — Староконстантинов", — сообщил в 5:42 паблик "ПВО UA | РАДАР".

О мощных взрывах в регионе в 05:41 сообщили корреспонденты "Суспільного". Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной угрозе в области.

"На Хмельнитчине повторные звуки взрывов", — говорится в сообщении в 5:50.

Также фиксировались изменения курса некоторых ракет в сторону Житомирской области.

"Внимание! Житомирская область — ракета в вашем направлении!" — сообщили в 5:45 Воздушные Силы.

По информации телеграмм-канала monitor по состоянию на 5:48 ракетная опасность сохранялась для Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областей. На Хмельнитчине в это время снова раздались взрывы.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе 17 сентября прогремели взрывы со стороны мыса Фиолент. Жители города пожаловались на "жуткие звуки", от которых "завибрировал дом".

Ранее сообщалось, что из-за регулярных обстрелов на Херсонщине объявили обязательную эвакуацию из 30 населенных пунктов. В ОГА призвали родителей не подвергать детей опасности и покинуть населенные пункты, которые находятся под обстрелами.