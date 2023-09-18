Битва за Токмак: ВС РФ наращивают силы и готовятся наступать, — эксперт (карта)

Россия направляет в Запорожскую область дополнительные подразделения, чтобы позже попытаться "отодвинуть" Силы обороны к Работино. С одним из формирований страна-агрессор настолько спешила, что не дала времени даже на боевое слаживание.

ВС РФ переместили в район города Токмак в Запорожской области по меньшей мере четыре воздушно-десантные дивизии. Самая известная из них — так называемая "Псковская" 76 воздушно-десантная дивизия. Об этом в комментарии в эфире "24 канала" 17 сентября сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, российское войско накапливает ресурсы не только для противодействия контрнаступлению, но и для собственных будущих контратак. Враг надеется изменить ситуацию на этом направлении, "отодвинув" Силы обороны к селу Работино или даже севернее.

Город Токмак и село Работино на карте боевых действий Фото: Deep State

"Удастся ли это врагу, сомневаюсь, потому что украинская армия действует системно и последовательно", — сказал Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что украинские защитники не только занимают рубежи и позиции, но и надежно там закрепляются. В дальнейшем войско держит контроль над участками и работает над стабилизацией ситуации.

"Но тем не менее враг имеет немало ресурсов, и он будет пытаться эти ресурсы трансформировать в какие-то там территориальные достижения. В любом случае враг сосредоточил в пределах так называемой "СВО" (полномасштабного вторжения на территорию Украины, — ред.) 420 тысяч своих воинов", — отметил Селезнев.

Город Токмак на карте боевых действий Фото: Deep State

Он добавил, что РФ также перемещает некоторые подразделения из состава 25 армии. Формирование новое и еще не прошло этап боевого слаживания, но страна-агрессор уже отправляет на передовую неподготовленных бойцов.

"Конечно, эти подразделения несут потери, но каждая убитая российская единица всегда связана с невероятной ратной победой наших воинов", — подчеркнул эксперт.

Комментарий военного эксперта Владислава Селезнева (о Токмаке — с 9:14)

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании информировали, что ВС РФ усиливают оборону вокруг временно оккупированного Токмака. Российские захватчики разворачивают вокруг города дополнительные блокпосты и противотанковую оборону, а также роют новые траншеи.

12 сентября в Центре национального сопротивления передавали, что россияне укрепляют оборону стратегически важного города Токмак в Запорожье. Там появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений, а также фиксируют больше бойцов оккупационных войск.