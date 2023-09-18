"Военного парада в Москве не будет": Буданов заявил, что легкой победы не произойдет

В то же время глава ГУР подчеркнул, что первая оборонительная линия оккупантов на Запорожье уже пробита, а развернутая Кремлем 25 армия не имеет обещанных ресурсов. По словам Кирилла Буданова, Украина готова к вызовам зимы и шансов у РФ на парад в Киеве тоже нет.

Россия так просто не сдастся, но на военный парад в Киеве может не рассчитывать. Она может потерять сухопутную связь с временно оккупированным Крымом еще до наступления зимы. Об этом в интервью изданию The Economist, опубликованном 17 сентября, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов.

Глава разведки убежден, что сейчас волноваться должна не Украина, а РФ. По его словам, первая оборонительная линия ВС РФ на важнейшей южной оси в Запорожской области уже местами пробита, а значит Кремль рискует потерять сухопутные связи с Крымом еще до зимы.

"Вопреки тому, что декларирует РФ, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", — отметил Буданов.

Он рассказал, что преждевременно развернутая Москвой 25 общевойсковая армия имеет лишь 80% личного состава и 50% техники от обещанного. В то же время Украина работает над тем, чтобы противостоять ожидаемым зимой ракетным и беспилотным атакам ВС РФ по инфраструктуре.

"Пусть начинают. Они тоже получат ответ", — заверил руководитель ГУР.

Он отметил, что не надеется на легкое поражение России, ведь для страны-агрессора война — это постоянное явление на протяжении ее истории. Однако обсуждать прекращение огня или мир без установления украинскими военными "фактов на местах" чиновник также не готов.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве", — подытожил Буданов.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что РФ перемещает некоторые подразделения своей 25 армии в район города Токмак в Запорожской области. По его словам, оккупанты готовятся не только противостоять контрнаступлению Сил обороны, но и наносить контратаки.

17 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Местные слышали стрельбу и видели "вспышки" в городе. Звуки доносились со стороны мыса Фиолент, где ВС РФ разместили свои базы и военную технику. По данным СМИ, там проводили совместную спецоперацию ГУР и ВМС.