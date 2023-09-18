Россия может получить корейские РСЗО KN-25: что известно об установках из КНДР (фото)

Предполагается, что северокорейские системы могут помочь российским войскам вести в Украине контрбатарейную борьбу и противостоять украинским HIMARS. Для этого комплексы якобы имеют соответствующую дальность стрельбы — KN-9 запускает ракеты на 140 км, а комплекс KN-25 — на 400 км.

Военкоры из РФ заговорили о возможности предоставлении российской армии систем залпового огня (РСЗО) из Северной Кореи. Речь идет об установках KN-09 и KN-25, которые якобы помогут россиянам в контрбатарейной борьбе с украинскими HIMARS. О том насколько реален такой сценарий и что представляют собой комплексы производства КНДР рассказали 17 сентября обозреватели Defence Express.

Авторы материала пишут, что ситуация, когда Вооруженные силы РФ нуждаются в РСЗО из Северной Кореи еще несколько лет назад была бы немыслимой. Однако военная обстановка в Украине, а также недавний визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию говорят о том, что северокорейское оружие, и в частности, ракетные комплексы могут стать "большой надеждой" российских войск.

"Большая надежда на корейцев. У них отличная ствольная арта с дальностью 40-км. Плюс отличные РСЗО, практически ракеты "земля-земля". РСЗО KN-9 и KN-25 идеально подходят. KN-25, правда, у корейцев немного, и едва ли нам ее продадут, а KN-9 (140 км) — много, причем, под наш калибр. Нужны, как воздух штук 10 по фронтам, как минимум. KN-25 с дальностью до 400 (!) км — также шт. 10", — пишет в соцсетях российский военкор Юрий Котенок.

Северокорейская РСЗО KN-09

Между тем украинские эксперты ставят под сомнение "отличность" северокорейских систем, так как речь идет об изолированной стране, а об эффективности РСЗО известно только из источников в КНДР. В частности, проект Центра стратегических и международных исследований Missile Threat также обладает некоторой информацией о системах KN-9 и KN-25.

РСЗО KN-9

Система KN-9 известна также под индексами M-2015 и KN-SS-X-09. Ее калибр предположительно 300-мм, а дальность полета снаряда достигает 200 км, при этом о типе ракет и о тактико-технических характеристиках ничего не известно. Эксперты полагают, что корейцы создали их на основе технологий ракет БМ-30 "Смерч" или китайских А-100, но наиболее вероятным образцом считается китайская Weishi SY300.

Китайский комплекс Weishi SY300

Над комплексом начали работать в начале 2010-х, а в 2015 году они прошли первые испытания. Тогда в КНДР официально отчитались, что ракета пролетела на 200 км и достигла высоты в 50 км. Эксперты обратили внимание, что форма носовой части ракеты может говорить о наличии системы для повышения точности, однако не исключено, что это всего лишь внешнее копирование иностранных ракет, как в случае с копией американского беспилотника MQ-9 Reaper.

РСЗО KN-25

Система KN-25, которая известна также под индексом M-2019, уже представляет собой тактический ракетный комплекс, так как заявленная дальность — 380 км при высоте полета 97 км. Первые испытания прошли относительно недавно — в 2019 году. Об этом комплексе известно еще меньше, а внешне они появлялись только в источниках, где были замечены на парадах в Пхеньяне.

Между тем пропагандисты из КНДР сообщают, что комплекс выполнен в двух вариантах, отличающихся базовым шасси и рядом других особенностей. Один выполнен на гусеничной шасси с высокой грузоподъемностью, другой на колесной шасси 4х4 на базе версии автомобиля Tatra T813.

РСЗО KN-25 якобы использует оригинальный реактивный боеприпас диаметром 600-мм и длиной 8 м, при этом стартовая масса достигает 3 т. Ракета оснащена твердотопливным двигателем с зарядом большой массы.

РСЗО KN-25 производства Северной Кореи

Что касается систем наведения, то на ее борту могут находиться инерциальная и спутниковая навигационные системы, а также автопилот. О точности снаряда также достоверно неизвестно — некоторые источники пишут о десятках метров погрешности.

Относительно боевой части есть данные, что ракета может быть оснащена тяжелой моноблочной осколочно-фугасной боеголовкой и ядерной "Хвасан-31".

Некоторые российские источники пишут, что РСЗО KN-25 является важнейшим элементом стратегического сдерживания армии КНДР, и его потенциал реализуются за счет серийного производства и поставок в войска.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Пхеньяне отчитались о проведении тестовых запусков ракет комплексов РСЗО KN-25. Сообщалось, что с конца октября 2022 года в КНДР будут наращивать производство этих систем и 30 машин в скором поступят на вооружение северокорейской армии.