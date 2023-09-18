Загадочная авария: летчик катапультировался, а истребитель F-35 не могут найти

По данным Минобороны США, самолет перед катапультированием летчика перевели в режим автопилота. Поэтому неизвестно, куда он летит, сколько у него топлива, и что стало причиной катапультирования.

В Южной Каролине произошла "странная" авария. Летчик истребителя F-35 катапультировался, но самолет продолжил полет в неизвестном направлении. Об этом сообщает The War Zone.

Летчики стелс-истребителя успешно приземлился в районе объединенной базы Чарльстон. Его состояние стабильное. Однако самолет F-35B до сих пор не найден. Известно, что самолет принадлежит Корпусу морской пехоты. Он совершал плановый полет в паре с другим F-35B. Второй борт успешно приземлился. Пока неизвестно, что стало причиной катапультирования.

Согласно данным Федеральной службы авиации, поиск самолета происходит в районе озера Молтри и Мэрион. Однако самым странным является то, что по данным Пентагона, F-35B был переведен на автопилот до того, как летчик катапультировался. То есть самолет продолжает свой путь в "состоянии зомби". В зависимости от уровня топлива, истребитель может преодолеть сотни километров прежде чем разобьется или приземлится. В издании заявляют, что нередко бывает, когда самолет в автопилоте сам приземляется. Так было с самолетом F-106 в 1970 году. Он почти невредимым сел на брюхо после катапультирования летчика.

Тот факт, что F-35 исчез без каких-либо сообщений о катастрофе, указывает на вероятность того, что он упал в малонаселенном районе. Если бы у него закончилось топливо, то, вероятно, не было бы большого пожара. Также если у истребителя есть проблемы с авионикой, то его будет сложно отследить. К тому же перед тренировочными вылетами на самолет ставят радиолокационный отражатель.

Напомним, 7 сентября стало известно, что новые F-35 для американской армии задерживаются из-за проблем с обновлением Tech Refresh 3.

2 сентября СМИ опубликовали пролет истребителя F-35 на сверхнизкой высоте в Сиэтле .