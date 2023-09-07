Новая поставка F-35 для ВВС США задерживается: какие выявлены проблемы у самолетов

Речь идет о самолетах с программным обновлением Tech Refresh 3. В Пентагоне уже заявили, что задержки снижают их способность обеспечить командование современными самолетами, способными противостоять самым серьезным угрозам.

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Компания Lockheed Martin объявила об очередной задержке поставок истребителей F-35 для воздушных сил США. Новейшая версия самолетов не будет поставлена как минимум до апреля, а возможно, и до июня из-за проблем с аппаратным и программным обеспечением, сообщает Defence One.

Также в Lockheed сообщили, что компания планировала предоставить американским ВВС 100-120 самолетов, теперь же из-за проблем воздушные силы получат не более 97 машин. В частности речь идет о F-35 в современной конфигурации Tech Refresh (TR-2) и в настоящее время ведутся работы по очередному обновлению, известному как Tech Refresh 3.

"Истребители TR-3 будут обладать дополнительной вычислительной мощностью, необходимой для усовершенствования сенсоров и вооружения в рамках Block 4. Однако поставка самолетов TR-3 была отложена из-за проблем с программным обеспечением и других проблем, связанных с разработкой", — пишут обозреватели.

В заявлении компании Lockheed пояснили, что проблема заключается в разработке интегрированного ядра процессора компанией L3Harris, что и привело к сбою в общей цепочке.

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"Проблемы с разработкой аппаратного обеспечения повлияли на интеграцию аппаратного и программного обеспечения, что привело к сокращению графика тестирования программного обеспечения", — сообщили в Lockheed.

В итоге компания должна была поставлять 9 самолетов с TR-3 в месяц, но Пентагон отказывается принимать их до тех пор, пока они не пройдут определенные испытания. По словам руководителей ВВС, задержки снижают их способность обеспечить командование боевыми самолетами, способными противостоять самым серьезным угрозам.

Ранее сообщалось, что ВВС США направили эскадрилью истребителей F-35 на Ближний Восток после чего российские самолеты в Сирии перестали себя вести столь агрессивно по отношению к американским беспилотникам. По словам чиновников воздушных сил США, количество агрессивные "перехватов" российских летчиков значительно уменьшилось.