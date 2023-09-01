Поубавили пыл: размещение F-35 на Ближнем Востоке "успокоило" российских летчиков в Сирии, — СМИ

Американские чиновники отметили, что российские самолеты перестали себя вести столь агрессивно по отношению к беспилотникам ВВС США.

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После серии неоднократных инцидентов в небе над Сирией российские летчики снизили агрессивность по отношению к беспилотникам MQ-9 Reaper ВВС США после прибытия на Ближний Восток истребителей F-35. Об этом 31 августа сообщили в Zona Militar со ссылкой на американских чиновников.

В публикации говорится, что в конце июля в связи с попыткой Ирана захватить коммерческие суда, проходящие через Персидский залив, правительство США распорядилось усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке за счет переброски контингента истребителей F-35. В итоге в регион прибыли самолеты, входящие в состав 421-й экспедиционной истребительной эскадрильи и находящихся под управлением Центрального командования США.

И хотя более подробной информации о типе выполняемых задач американские официальные лица не предоставили, было отмечено, что самолеты летают над Персидским заливом и Сирией. По словам чиновников, это повлекло за собой снижение агрессивности пилотов российских воздушных сил в Сирии, где произошел ряд неприятных эпизодов с американскими беспилотниками.

Вместе с тем сообщается, что на прошлой неделе Россия все еще "перехватывала" американские БПЛА в Сирии, но события стали происходить реже и, по словам американских военных, не являются прямым вмешательством в полетные операции ВВС США. Однако такое очевидное изменение поведения российских пилотов не означает, что подобные события прекратятся в будущем.

Напомним, этим летом произошло несколько эпизодов с участием российских самолетов и американских истребителей и БПЛА. Российские летчики совершали опасные маневры вблизи американцев, после чего представители ВВС США заявили, что россияне играют в опасные игры, которые вынуждают американских военных реагировать.