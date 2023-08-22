Российские летчики в Сирии играют в "опасные игры" с самолетами США, — ВВС

В свою очередь Москва обвиняет американских военных на F-35 в "опасных сближениях" с российскими самолетами во время плановых полетов над Сирией.

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Российские истребители совершают опасные лобовые столкновения с американскими самолетами в небе над Сирией. По словам военных чиновников США, это "опасные игры" со стороны РФ, которые вынуждают американских военных реагировать. Об этом 22 августа сообщили обозреватели Defence One.

Представитель Центрального командования ВВС США полковник Майк Эндрюс отметил, что в августе российские истребители неоднократно приближались к самолетам США и коалиционных сил над Сирией, в том числе несколько раз на высокой скорости, вынуждая американских пилотов реагировать.

По словам его словам, в результате нескольких таких проходов российские самолеты оказались на расстоянии значительно ближе 1000 футов (около 300 метров) от американских истребителей. При этом согласно договоренности сторон самолеты должны держать дистанцию в несколько километров.

"По российско-американскому соглашению, самолеты должны находиться на расстоянии не менее нескольких миль друг от друга", — отметил командующий ВВС США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Обвинения Москвы

Между тем российская сторона обвиняет американские самолеты в том же самом. 19 августа агентство ТАСС сообщило, что американские самолеты F-35 пролетели в опасной близости от российских истребителей.

"19 августа с 06:08 до 06:16 в районе Эт-Танф на высоте около 9 000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полет вдоль южной границы Сирии", — говорится в сообщении.

При этом было добавлено, что американцы за сутки якобы 14 раз нарушали протокол по устранению конфликта в регионе от 2019 года.

В ответ Эндрюс опроверг информацию, предоставленную российской стороной.

"Не было ни одного инцидента, когда американские самолеты приближались к российским самолетам и вели себя эскалационно и опасно", — заявил он.

Обозреватели в связи с этим отмечают, что США обвиняют Россию в провокационном поведении над Сирией практически с самого начала ее операций в этой стране. В частности представители американских ВВС говорят, что действия российских летчиков выглядят непрофессиональными и небезопасными, при этом российская сторона на словах была готова соблюдать согласованные протоколы деконфликтинга.

Ранее мы писали о случаях непрофессионального поведения российских летчиков в Сирии. В частности сообщалось об инцидентах, происшедших 5, 6, 7 и 23 июля 2023 года.