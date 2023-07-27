Шестой инцидент за месяц: истребитель ВКС РФ повредил американский беспилотник над Сирией

В Белом доме обеспокоены действиями российских летчиков в небе над Сирией. По словам американских чиновников, стороны часто общаются по "линии деконфликтинга", но разговоры иногда заканчиваются гневными угрозами.

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Российский истребитель 26 июля выпустил сигнальные ракеты и повредил еще один американский беспилотник в воздушном пространстве Сирии. Это уже шестой инцидент в этом месяце и второй за последние 24 часа, когда, по словам Белого дома, военные самолеты ВКС РФ пролетали в опасной близости от американских и БПЛА самолетов, подвергая риску экипажи. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент стал продолжением серии агрессивных маневров, которые усиливают напряженность в отношениях между мировыми державами, отметили американские чиновники.

Комментируя ситуацию пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что близкое приближение России к американским дронам и размещение сигнальных ракет над ними во время выполнения обычной миссии нарушает международные нормы.

По данным Центрального управления ВВС США, в предыдущих инцидентах над Сирией:

23 июля российский истребитель Су-35 вынудил американский двухмоторный самолет наблюдения MC-12 пролететь через турбулентность, что "поставило под угрозу жизнь четырех членов экипажа";

7 июля российские самолеты совершили 18 непрофессиональных сближений, в результате которых три MQ-9 были вынуждены реагировать, чтобы избежать небезопасных ситуаций;

6 июля российские самолеты сбросили сигнальные ракеты перед беспилотниками MQ-9, выполнявшими антитеррористическую миссию, и пролетели в опасной близости от них;

5 июля российские истребители преследовали три беспилотника MQ-9, сбросив перед ними несколько парашютных ракет, что вынудило самолеты совершить маневр уклонения. Кроме того, "один российский летчик расположил свой самолет перед MQ-9 и включил форсаж, тем самым снизив возможности оператора по безопасному управлению.

Что говорят российские военные

В свою очередь начальник российского Центра по примирению в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что американский БПЛА 26 июля якобы пролетел в опасной близости от пары российских военных самолетов в небе над Сирией. В результате бортовые системы российских самолетов Су-34 и Су-35 "засекли" мишень и включили автоматический выпуск сигнальных ракет.

"США продолжают дезинформировать общественность о незаконных полетах своих беспилотников в воздушном пространстве Сирии, не прошедших процедуру "деконфликтинга", обвиняя при этом российскую сторону в опасном маневрировании", — отметил Гуринов.

По словам высокопоставленного американского чиновника, в день происходит множество звонков по "линии деконфликтинга", (специальная линия связи по вопросам разрешения конфликтных ситуаций, созданная в Сирии усилиями США и РФ, — прим. ред), которые иногда заканчиваются гневными угрозами, когда командиры спорят по поводу проводимых операций.

Напомним, 23 июля самолет ВКС РФ пролетел в нескольких метрах от американского беспилотника MQ-9 Reaper над Сирией. Он опасно приблизился к беспилотнику и повредил его винт.