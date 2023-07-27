Шостий інцидент за місяць: винищувач ВКС РФ пошкодив американський безпілотник над Сирією

У Білому домі стурбовані діями російських льотчиків у небі над Сирією. За словами американських чиновників, сторони часто спілкуються по "лінії деконфліктингу", але розмови іноді закінчуються гнівними погрозами.

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Російський винищувач 26 липня випустив сигнальні ракети і пошкодив ще один американський безпілотник у повітряному просторі Сирії. Це вже шостий інцидент цього місяця і другий за останні 24 години, коли, за словами Білого дому, військові літаки ПКС РФ пролітали в небезпечній близькості від американських і БПЛА літаків, піддаючи ризику екіпажі. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Інцидент став продовженням серії агресивних маневрів, які посилюють напруженість у відносинах між світовими державами, зазначили американські чиновники.

Коментуючи ситуацію, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що близьке наближення Росії до американських дронів і розміщення сигнальних ракет над ними під час виконання звичайної місії порушує міжнародні норми.

За даними Центрального управління ВПС США, у попередніх інцидентах над Сирією:

23 липня російський винищувач Су-35 змусив американський двомоторний літак спостереження MC-12 пролетіти через турбулентність, що "поставило під загрозу життя чотирьох членів екіпажу";

7 липня російські літаки здійснили 18 непрофесійних зближень, унаслідок яких три MQ-9 були змушені реагувати, щоб уникнути небезпечних ситуацій;

6 липня російські літаки скинули сигнальні ракети перед безпілотниками MQ-9, які виконували антитерористичну місію, і пролетіли в небезпечній близькості від них;

5 липня російські винищувачі переслідували три безпілотники MQ-9, скинувши перед ними кілька парашутних ракет, що змусило літаки здійснити маневр ухилення. Крім того, "один російський льотчик розташував свій літак перед MQ-9 і увімкнув форсаж, тим самим знизивши можливості оператора з безпечного управління.

Що кажуть російські військові

Зі свого боку начальник російського Центру з примирення в Сирії контрадмірал Олег Гурінов заявив, що американський БПЛА 26 липня нібито пролетів у небезпечній близькості від пари російських військових літаків у небі над Сирією. У результаті бортові системи російських літаків Су-34 і Су-35 "засікли" мішень і ввімкнули автоматичний випуск сигнальних ракет.

"США продовжують дезінформувати громадськість про незаконні польоти своїх безпілотників у повітряному просторі Сирії, які не пройшли процедуру "деконфліктингу", звинувачуючи водночас російську сторону в небезпечному маневруванні", — зазначив Гурінов.

За словами високопоставленого американського чиновника, на день відбувається безліч дзвінків на "лінію деконфліктінгу", (спеціальна лінія зв'язку з питань розв'язання конфліктних ситуацій, створена в Сирії зусиллями США і РФ, — прим. ред.), які іноді закінчуються гнівними погрозами, коли командири сперечаються з приводу операцій, що проводяться.

Нагадаємо, 23 липня літак ПКС РФ пролетів за кілька метрів від американського безпілотника MQ-9 Reaper над Сирією. Він небезпечно наблизився до безпілотника і пошкодив його гвинт.