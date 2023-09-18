В оккупированной Керчи заметили перевозку поврежденного вертолета Ка-52 (видео)

Точно неизвестно, где был поврежден ударный вертолет, но не исключено, что в результате поражения на базе или во время боевых действий.

Российский ударный вертолет Ка-52 был замечен во временно оккупированном Крыму. Его транспортировал тягач, но сам борт явно поврежден. Об этом сообщает телеканал ATR.

Как утверждается в первоисточнике, Ка-52 транспортируют по улицам Керчи. Вертолет накрыт палаткой. Вероятно, тягач везет ударный вертолет в сторону Крымского моста в Россию. Точная дата, когда было снято видео неизвестно, но опубликовали его 16 сентября.

В "Милитарном" добавляют, что тот факт, что вертолет перевозят автотранспортом может свидетельствовать, что его повредили в результате боевых действий или прямо на месте базирования на временно оккупированной украинской территории. В противном случае вертолет сам бы перелетел на территорию оккупантов для проведения техобслуживания или ремонтных работ. Точно неизвестно, чем был поврежден или поражен Ка-52.

Ка-52 — это российский ударный вертолет, который способен развивать скорость до 300 км/ч. Оборудование позволяет обнаруживать технику на значительном расстоянии. На вооружении у него есть как неуправляемые снаряды С-8, С-13, так и противотанковые управляемые ракеты "Вихрь-1" и "Атака".

Напомним, у российских вертолетов Ка-52 есть блок наведения помех на украинские станции РЛС. Аналитики выяснили, как этому противодействовать.

17 августа глава ОП Андрей Ермак заявил, что Ка-52 не летали бы без западных и азиатских компонентов.