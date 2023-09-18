Пробили реактивной артиллерией: генерал Соколов о том, как РФ ворвалась из Крыма

Генерал-майор Андрей Соколов заявил, что на юге не было достаточных сил для сопротивления оккупантам. Минные заграждения враг обстрелял из реактивной артиллерии.

В начале полномасштабной войны РФ в Украине, прорвали оборону с временно оккупированного Крыма. Генерал-майор Андрей Соколов тогда командовал обороной юга и рассказал, как оккупанты смогли быстро преодолеть оборону. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

По данным издания, расследование о том, как оккупанты прорвались из Крыма, ведет СБУ и ГБР. Правоохранители изучают действия военных, среди них еще и то, что командование якобы не заминировало все сооружения. Фигурантами могут быть командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев и генерал-майор Андрей Соколов, который возглавлял ОК "Юг".

Андрей Соколов рассказал, как происходила оборона. Группировка "Юг" была основана на ротационной основе. На момент вторжения она состояла всего из 1,5 тысячи бойцов. В частности из 59-й отдельной бригады было 1300 человек. Укомплектованность составляла около 60%. Также артиллерия была неполным составом, потому что два дивизиона и саперы были на учениях.

На вопрос, почему 1500 бойцов имели огромный участок для обороны, Соколов сказал, что предполагалось иметь 4 бригады.

"Это была группировка на ведение стабилизационных действий. Если бы противник действовал диверсионными группами, незаконными формированиями, если бы ситуация развивалась, как на востоке в 2014-м году, тогда нам назначались две бригады. Но еще был отдельный план на оборону. Там предполагалось 4 бригады: две механизированные или общевойсковые и две бригады ТрО. Понимаете: 4 бригады в плане и одна бригада в реальности. Безусловно, этого недостаточно", — рассказывает Соколов.

Как оккупанты сняли минное заграждение?

24 февраля 2022 года генерал-майор был на командном пункте, где видел всю информацию на "Вираж-планшете", который фиксирует полеты летательных средств. За день до того военные получили информацию, что оккупанты могли сделать провокацию и обстрелять завод "Титан". Под этим враг мог начать действия.

"И первый был доклад командира 137-го батальона — это я хорошо запомнил — что противник обстреливает не сами позиции, а ведет огонь перед нашим опорным пунктом напротив "Титана". Я сначала подумал, что именно это и происходит, что это провокация, и они обстреливают завод. Это было ночью, и личный состав просто не сориентировался, потом, проанализировав все действия, я уже понял, что они таким образом реактивной артиллерией разминировали наши минные поля перед взводными опорными пунктами. А второй огневой налет уже был именно по нашим позициям", — рассказывает Андрей Соколов.

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