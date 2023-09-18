Везут через Мариуполь: ВС РФ перебрасывают резервы на Запорожское направление, — АТЕШ (видео)

Через оккупированный город в Донецкой области зафиксировано перемещение вражеских "Уралов", "КамАЗов" и танков Т-72.

Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают свои резервы через временно оккупированный Мариуполь Донецкой области на Запорожское направление. Об этом сообщили участники партизанского движения "АТЕШ".

"АТЕШ" фиксирует передвижение резервов оккупантов через Мариуполь", — говорилось в сообщении.

Отметили, что агент партизанского движения зафиксировал процесс переброски резервов ВС РФ на Запорожское направление, где враг несет большие потери как в личном составе, так и в технике. В частности, враг перемещает грузовые автомобили "Урал", "Камаз" и танки Т-72.

Партизаны убеждены, что эта информация поможет украинским военным эффективно встретить вражеские резервы.

Напомним, 17 сентября военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что российские военные переместили четыре воздушно-десантные дивизии в район Токмака Запорожской области. Он считает, что враг накапливает резервы не только для противодействия украинскому контрнаступлению, но и для своих будущих атак. Кроме этого, Россия перемещает новые подразделения из состава 25 армии, которые еще даже не прошли этап боевого слаживания.

В тот же день в Министерстве обороны Великобритании рассказали об усилении обороны российской армии вокруг Токмака. В частности, ВС РФ разворачивают вокруг города дополнительные блокпосты, противотанковую оборону. В разведке считают, что Токмак готовят сделать "стержнем" второй основной линии обороны ВС РФ.