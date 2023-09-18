Южная Корея передаст Украине машины K600 "Носорог" для прорыва минных заграждений, — СМИ

Поставки систем разминирования последовали после предположительной оружейной сделки Путина с Ким Чен Ыном. Опасаясь ответных мер со стороны РФ, Сеул просит Украину использовать эти средства только в гуманитарных операциях.

Южная Корея отправит в Украину две машины для разминирования минных полей K600 "Rhino". Об этом сообщает южнокорейское издание The Chosun Ilbo.

Rhino (носорог, — англ.) — система расчистки минных полей южнокорейской разработки, которая может использоваться в тылу или на передовой.

Хотя это и не летальное оружие, но самое боевое из тех, что Сеул пока что поставил Украине.

"Недавно правительство решило как можно скорее отправить в Украину два миноискателя в дополнение к ранее поставленной партии старых систем разминирования", — приводят журналисты слова президента Юн Сок Еля, который накануне, 17 сентября, заявил о срочном запросе от Украины и пообещал оказать поддержку.

Во время двусторонней встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая имела место на майском саммите G7 в Хиросиме, Юн Сок Ель пообещал передать нелетальное оборудование и оказать помощь в послевоенном восстановлении. Во время неанонсировавшегося визита в Украину в июле глава Южной Кореи подтвердил свое намерение послать больше миноискателей.

Поставки последовали после поездки северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ, где стороны могли заключить сделки на поставки вооружений. Однако, опасаясь ответных мер со стороны РФ, Сеул просит Украину использовать эти средства только для гуманитарных операций.