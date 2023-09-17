Ким Чен Ын выходит из тени. Как война в Украине и Сирии помогает КНДР выживать и развиваться

Россия просит у Кима артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты в обмен на предоставление Северной Корее передовых технологий для спутников и атомных подводных лодок. Cделка продлит возможности России по ведению войны в Украине, а также может изменить динамику ядерного сдерживания на Корейском полуострове в пользу Северной Кореи. Полномасштабное вторжение РФ в Украину, изворотливость Ирана и Сирии, а также потенциальное вторжение КНР на Тайвань дает возможность Пхеньяну реализовывать свою дестабилизирующую внешнюю политику и находить средства для существования.

Related video

Что плохо для всего мира, зачастую хорошо для Северной Кореи – страны, которая развивается в тени международной системы. В условиях снижения глобального сотрудничества и укрепления конкурирующих блоков ближайшая и среднесрочная перспектива даст непоколебимому режиму Ким Чен Ына столь необходимые условия дальнейшего выживания. Со временем это может даже привести к выходу Северной Кореи из закулисья вместе с союзниками-ревизионистами, которых объединяет, прежде всего, неприятие основанного на правилах порядка, превратившего эти страны в изгоев.

Фокус перевел статью Джонатана Коррадо о том, почему КНДР сможет выжить и развиваться в среднесрочной перспективе.

Дестабилизирующая внешнеполитическая практика Северной Кореи может быть реализована благодаря факторам настоящего времени, а также ближайшего и среднесрочного будущего.

первая динамика – это вторжение России в Украину;

вторая – все большая изворотливость Ирана и Сирии;

последняя – потенциальное вторжение Китая на Тайвань.

Все эти факторы могут способствовать росту и укреплению пула стран, подвергающихся международным санкциям и выступающих против либерального международного порядка. Как видно из приведенных ниже примеров, такие страны практически не сталкиваются с негативными последствиями участия в незаконных операциях с Северной Кореей. Таким образом, глобальная дезинтеграция обеспечит благоприятные условия для Пхеньяна, который получит беспрецедентные возможности для безнаказанного распространения оружия, наживы и агрессии.

На протяжении последнего столетия Корейский полуостров был объектом равнодушного (а иногда и враждебного) соперничества сверхдержав. Но с самого начала правящая династия Северной Кореи – Ким – научилась манипулировать разрывами и расколами, извлекая выгоду из трещин в союзах между друзьями и врагами. Ким Ир Сен заручился советской и китайской поддержкой своего вторжения на Юг, несмотря на серьезные возражения Москвы и Пекина, а затем получил пакты безопасности от обеих стран во время китайско-советского раскола.

С самого начала правящая династия Северной Кореи – Ким – научилась манипулировать разрывами и расколами, извлекая выгоду из трещин в союзах между друзьями и врагами

Оглядываясь назад, можно сказать, что 2016 и 2017 годы стали высшей точкой в международном сотрудничестве по наложению санкций на опасную агрессию Северной Кореи. Тогда Россия и Китай поддержали принятие резолюций Совета Безопасности ООН, содержащих секторальные запреты на экспорт, чтобы замедлить приток денежных средств, используемых режимом Кима для реализации своих оружейных программ. Однако в последние годы реализация этих санкций резко снизилась.

Череда встреч Ким Чен Ына с генеральным секретарем КНР Си Цзиньпином (пять встреч в 2018-2019 годах) и президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году была направлена как на укрепление партнерских отношений, так и на подготовку к встречам с президентом США Дональдом Трампом. В перспективе новый фрагментированный Совет Безопасности ООН не просто ослабит совместные усилия по сдерживанию развития вооружений Северной Кореи, но и может подстегнуть рост и взаимопроникновение многочисленных сетей незаконного распространения и закупок оружия.

Тот факт, что Шойгу приехал в Пхеньян в разгар агрессивной войны своей страны против Украины, свидетельствует о том, что Москва рассчитывает на постоянную военную поддержку Северной Кореи в виде артиллерии и других вооружений

На недавнем военном параде, посвященном 70-летию окончания Корейской войны, Ким Чен Ын сидел в стороне от двух почетных гостей: министра обороны РФ Сергея Шойгу и члена Политбюро КНР Ли Хунчжуна. Такое нетипичное появление на ежегодном параде страны имеет глубокое значение. Тот факт, что Шойгу приехал в Пхеньян в разгар агрессивной войны своей страны против Украины, свидетельствует о том, что Москва рассчитывает на постоянную военную поддержку Северной Кореи в виде артиллерии и других вооружений, которые та охотно поставляет в обмен на столь необходимую финансовую помощь.

Сейчас Ким совершает редкую поездку за границу, где встречается с Путиным, чтобы обсудить дальнейшее наращивание помощи оружием и военного сотрудничества. И ходят слухи, что после длительной и тяжелой пандемической блокады Северная Корея может в скором времени вновь открыть границы. Когда это произойдет, она будет рассчитывать на Китай в плане увеличения объемов торговли. Пхеньян явно стремится выйти из изоляции, укрепляя партнерские отношения, которые позволят ему вырваться вперед.

Россия

Агрессивная война России против Украины уже открыла для Северной Кореи новые возможности для извлечения прибыли и двустороннего распространения оружия. Ранее Россия сохраняла хотя бы видимость выполнения санкций ООН, даже если факты указывали на их нарушение. Теперь же враждебные отношения России с Соединенными Штатами и Европой свели на нет соблюдение санкций. Шойгу даже высоко оценил оборонительное развитие Северной Кореи, несмотря на экономические санкции и международную изоляцию.

Помимо приема северокорейских рабочих и поставок российской нефти сверх согласованных предельных цен, что противоречит санкциям, Россия и Китай заблокировали принятие новой резолюции Совета Безопасности, направленной на введение санкций против Северной Кореи за рекордную серию запусков баллистических ракет. Чтобы помешать работе группы экспертов ООН, отвечающих за мониторинг выполнения санкций в отношении Северной Кореи, Россия в сотрудничестве с Китаем вновь заставила уйти в отставку координатора группы от Великобритании.

Когда зимой прошлого года Южная Корея объявила, что присоединится к многосторонним усилиям по введению санкций против России, российский посол в Южной Корее Андрей Кулик предупредил, что двусторонние отношения "изменят курс", и пригрозил отозвать российскую поддержку сотрудничества в области мира на Корейском полуострове и сотрудничества в сфере ядерной безопасности. Сейчас, когда в Сеуле разгораются споры о том, что Южная Корея может оказать летальную помощь Украине, заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Северной Корее оружием, если это произойдет. Руководство Северной Кореи стало называть свои отношения с Россией "тактико-стратегическим сотрудничеством". По случаю Дня России Ким Чен Ын 12 июня направил Путину послание, в котором призвал к "более тесному стратегическому сотрудничеству" и осудил США и Запад за "гегемонистскую" политику.

Руководство Северной Кореи стало называть свои отношения с Россией "тактико-стратегическим сотрудничеством" Фото: Getty Images

Мотивация России в укреплении связей с Северной Кореей начинается и заканчивается ее собственными интересами. Москва извлекает многочисленные выгоды из этих все более тесных отношений. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Северная Корея поставляет России артиллерийские снаряды и столь необходимые ей ракеты и снаряды. Белый дом раскрыл информацию о том, что Россия стремится получить от Северной Кореи больше боеприпасов, предлагая взамен продовольствие и сырьевые товары. Министерство финансов США ввело санкции против словацкого торговца оружием, который в прошлом выступал посредником между правительствами Москвы и Пхеньяна и "находится в центре" новой предполагаемой сделки "продовольствие в обмен на оружие". Что еще хуже, Госдепартамент США опасается, что послание Кима от 12 июня может предвещать дополнительные поставки северокорейского оружия в Россию для поддержки ее вторжения.

Действительно, по мнению американских чиновников, во Владивостоке на встрече с Путиным Россия попросит у Кима артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты в обмен на предоставление Северной Корее передовых технологий для спутников и атомных подводных лодок. Такая сделка продлит возможности России по ведению войны в Украине, а также может изменить динамику ядерного сдерживания на Корейском полуострове в пользу Северной Кореи.

Развитие ракетных технологий Северной Кореи направлено на уклонение и поражение сети ПРО американо-корейского альянса. Более тихие подводные лодки могут значительно усилить стремление Северной Кореи к созданию ядерной триады. Хотя оба этих события вряд ли произойдут быстро, они будут представлять серьезную угрозу для оборонительного потенциала альянса.

Северная Корея – одна из немногих стран мира, признающих незаконную претензию России на суверенитет над сепаратистскими государствами на Донбассе на востоке Украины Фото: Ведомости

Еще одной выгодой для Москвы является тот факт, что Северная Корея – одна из немногих стран мира, признающих незаконную претензию России на суверенитет над сепаратистскими государствами на Донбассе на востоке Украины. Пхеньян даже намекнул, что может направить туда своих строителей. Поскольку размещение северокорейских рабочих на своей территории является нарушением санкций ООН, все более широкое принятие их Россией может быть истолковано как ответная политическая выгода для Пхеньяна в обмен на его открытую поддержку войны Кремля.

Отношения между Россией и международным сообществом, скорее всего, будут продолжать ухудшаться, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то урегулирование в Украине. Путин даже объявил о выходе своей страны из нового договора о контроле над ядерными вооружениями СНВ с США. Это радостная новость для Северной Кореи, которая может рассчитывать на продолжение и расширение возможностей продавать больше оружия, экспортировать больше рабочих и получать больше прибыли для финансирования своих незаконных ядерных и ракетных программ, пока Россия находится в раздоре с международным сообществом.

Иран и Сирия

Если обратиться к Ближнему Востоку, то здесь есть две страны, которые в прошлом участвовали в деятельности по распространению ядерного оружия совместно с Северной Кореей и которые все больше отдаляются от международного сообщества: Иран и Сирия. Администрация Джозефа Байдена отказалась от попыток реанимировать ядерную сделку с Ираном, из которой вышел Белый дом Трампа, и американо-иранские отношения продолжают ухудшаться. В настоящее время, учитывая сомнительную судьбу ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий, продолжающийся разрыв американо-иранских отношений, а также внутренние волнения, вызванные протестами Махсы Амини, перспективы снижения напряженности выглядят туманными.

Незаконная торговля оружием с Ираном началась в начале 1980-х годов. Во время ирано-иракской войны около 90% экспортируемого Северной Кореей оружия предназначалось для Ирана. В этот же период началось сотрудничество в области ракетной техники. По оценке американского разведывательного сообщества, "сотрудничество Северной Кореи с иранскими программами создания баллистических ракет было постоянным и значительным". Эксперты предполагают, что иранская ракета Shahab-3 может быть создана по образцу северокорейской ракеты Nodong, а некоторые элементы иранской ракеты-носителя имеют общие черты с ракетой Hwasong-14. Согласно показаниям директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, данным в 2016 году, это сотрудничество замедлилось. Однако в 2020 году, согласно докладу группы экспертов ООН, сотрудничество в области ракет дальнего действия возобновилось.

Эксперты предполагают, что иранская ракета Shahab-3 может быть создана по образцу северокорейской ракеты Nodong, а некоторые элементы иранской ракеты-носителя имеют общие черты с ракетой Hwasong-14

Менее существенные данные позволяют однозначно связать Северную Корею и Иран в ядерной сфере, хотя официальные лица неоднократно высказывали опасения по поводу такой возможности, а неофициальные источники намекают на потенциальное сотрудничество. По мнению доктора Брюса Бехтола, Северная Корея и Иран сотрудничали в разработке ядерных технологий, предоставленных пакистанским ученым-ядерщиком Абдул Кадир Ханом. В 2011 году японская газета утверждала, что 200 северокорейских ученых-ядерщиков работали на предприятиях по обогащению урана в Натанзе (Иран). По словам иранских перебежчиков, иранские чиновники присутствовали почти на всех ядерных испытаниях Северной Кореи, а делегации северокорейских экспертов регулярно приезжают в Иран для консультаций, как сообщила в 2015 году одна из иранских оппозиционных групп. Москва, по всей видимости, поддерживает укрепление сотрудничества между Тегераном и Пхеньяном, когда транзитные северокорейские чиновники останавливаются в России по пути в Иран.

Северная Корея также распространяла свое влияние на Сирию: в 1990-х годах она поставляла ракеты Scud B и Scud C, а в 2000-х годах помогла построить плутониевый реактор. Реакторная установка, известная под названием Аль-Кибар, располагалась вблизи реки Евфрат на северо-востоке Сирии. По всей видимости, он был построен при содействии Северной Кореи и создан по образцу 25-мегаваттного теплового реактора в Йонбене. В 2018 году Израиль признал, что уничтожил Аль-Кибар в 2007 году. Сирия оспорила эти утверждения, однако последующее расследование Международного агентства по атомной энергии выявило на месте уничтоженного объекта "значительное количество химически обработанных частиц природного урана". В 2012 году Ким Чен Ын публично похвалил президента Сирии Башара Асада и пожелал ему успехов в подавлении восстания. На протяжении всей гражданской войны Северная Корея поставляла ракеты и материалы для создания химического оружия. По данным группы экспертов ООН, в 2020 году в Сирии находилось 800 северокорейских строителей.

Реакторная установка, известная под названием Аль-Кибар, располагалась вблизи реки Евфрат на северо-востоке Сирии. Вероятно, КНДР помогала строить реактор, но его уничтожила израильская армия

Ситуация с Ираном будет ухудшаться и дальше, если усилия по замене предыдущей ядерной сделки провалятся и американо-иранская напряженность усилится. Пока, по словам директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса, "верховный лидер Ирана еще не принял решения о возобновлении программы создания оружия". Но это решение может быть отменено в любой момент, и Тегеран может обратиться к Пхеньяну за дополнительной помощью в виде распространения технологий и технического руководства. Пока же Пхеньян, как минимум, продолжит оказывать Тегерану ракетную помощь. Сирия, пострадавшая от разрушительного землетрясения и более чем десятилетней гражданской войны, будет продолжать обращаться к Северной Корее за поддержкой на мировой арене и поставками оружия за кулисами. Не менее тревожно и то, что в перспективе Сирия "может способствовать военному сотрудничеству Северной Кореи с Ираном и его союзниками". В ближайшем будущем распространение северокорейского оружия в Иран и Сирию поставит галочки, по крайней мере, в трех пунктах, которые являются приоритетными для режима Кима: обеспечение доходов, предоставление возможности противникам США и отвлечение внимания мировой общественности от своей ядерной деятельности путем оказания помощи мятежным государствам.

Китай

Об объединении этих игроков как единого антиамериканского блока наиболее ярко свидетельствуют "дружба без границ" России и Китая и постоянное одобрение Пекином агрессивной войны Москвы в Украине. После разработки плана военного сотрудничества на 2019 год Китай и Россия провели шесть совместных патрулирований ВВС, в том числе 6 июня без предупреждения вторглись в зону распознавания ПВО Южной Кореи. Российские официальные лица намекнули, что Северная Корея может присоединиться к трехсторонним военно-морским учениям.

Китай до сих пор не хотел идти на поводу у этих отношений, предоставляя России оружие для войны, хотя и выступал против "гегемонии США" и обвинял НАТО во вторжении. Пекин еще может оказать летальную помощь, несмотря на связанные с этим расходы. Тем временем Китай уже поддерживает российское вторжение, поставляя товары двойного назначения, такие как транспортные средства, беспилотники и полупроводники, а также наращивая закупки российской нефти. Этой поддержки может оказаться достаточно, чтобы заручиться поддержкой России, если Си решит добиться объединения с Тайванем силой оружия.

После разработки плана военного сотрудничества на 2019 год Китай и Россия провели шесть совместных патрулирований ВВС, в том числе 6 июня без предупреждения вторглись в зону распознавания ПВО Южной Кореи. Российские официальные лица намекнули, что Северная Корея может присоединиться к ним

Трудно представить себе событие, которое бы в большей степени свело на нет достижения глобализации и раскололо международное сообщество, чем вторжение Китая на Тайвань. Независимо от исхода, большинство варгеймов предсказывают, что человеческие жертвы будут ужасающими, а экономические последствия – масштабными, что приведет к возникновению беспрецедентных расколов в мировой системе. Учитывая очевидные потери для всех, трудно найти явных победителей в этой ситуации, за исключением, конечно, Северной Кореи. Чтобы понять, почему, необходимо представить себе реальность после вторжения.

Точные результаты китайского вторжения на Тайвань будут зависеть от характера попытки захвата и реакции Тайваня и международного сообщества. Но весьма вероятно, что США и их союзники будут стремиться оказать помощь Тайваню и навязать Китаю издержки. Реакция на вторжение России в Украину может послужить образцом для санкций, которые могут быть применены против Китая. Конечно, Китай является гораздо более важным торговым партнером и локомотивом мировой промышленности, чем Россия, поэтому создание коалиций будет сопряжено с определенными сложностями. Тем не менее, можно предположить, что определенная степень остракизма вызовет ответный удар со стороны Китая, а на "сомневающихся" по всему миру будет оказываться все большее давление со стороны Пекина и Вашингтона, чтобы они выбрали свою сторону. Под огромной нагрузкой мировые финансовые, технологические и торговые системы будут все больше раскалываться и расходиться.

Вот где Северная Корея извлекает выгоду. Во-первых, геополитическая нестабильность, вызванная вторжением, даст возможность режиму Кима провоцировать и принуждать население полуострова, чтобы продемонстрировать свои возможности, изменить статус-кво в свою пользу и вбить клин между США и Южной Кореей. Во-вторых, по политическим, экономическим и стратегическим причинам Северная Корея быстро встанет на сторону Китая, и, скорее всего, Китай перестанет выполнять практически все секторальные санкции ООН против Северной Кореи, что приведет к огромной прибыли для КНДР. Режим сможет получать миллиарды долларов в год за счет экспорта угля, рыбной продукции, текстиля и иностранных рабочих. Это также означало бы неограниченный импорт нефти из Китая (и России). Трансграничные китайско-корейские деловые связи и закупочные сети вернутся к досанкционному уровню, а затем и превзойдут его. В-третьих, к этой команде, скорее всего, присоединятся и существующие партнеры Северной Кореи по распространению оружия (включая Иран, Россию и Сирию), что предоставит еще больше возможностей для расширения сотрудничества в рамках этой расширяющейся сети подсанкционных участников. Появление параллельных глобальных экономических и технологических систем даст Северной Корее безопасную гавань для нападения на противостоящий блок с помощью финансовых, кибернетических и кинетических средств, с одобрения своих партнеров.

Заключение и рекомендации

Проигрывание наихудших сценариев служит полезным напоминанием о том, что, казалось бы, не связанные между собой глобальные события могут иметь разрушительные последствия. Это подчеркивает, что Соединенные Штаты должны активно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы планировать худшие варианты и быть готовыми к эффективному реагированию. Это также служит аргументом против мнения о том, что коалиции должны быть региональными по своей природе и сосредоточенными не только на решении сиюминутных проблем, как, например, объединение усилий партнеров из Европейского союза для борьбы с российским вторжением и раздельная работа с азиатскими партнерами по Северной Корее и Тайваню. Такой подход не учитывает растущую межрегиональную интеграцию совокупности проблем. Глобальные коалиции, основанные на ценностях, лучше подходят для решения поставленных задач и лучше пройдут проверку временем.

Кроме того, этот мысленный эксперимент дает еще одну убедительную причину для активного сотрудничества с конкурирующими государствами по предотвращению кризисов с помощью мер доверия, "звонков по красной линии" и институционализированных диалогов на высшем военном и дипломатическом уровне. Эти шаги могут снизить вероятность опасных ответных действий, способных спровоцировать наихудший вариант этого мрачного будущего, который мало кого устроит, кроме элит в Пхеньяне, Пекине, Москве, Тегеране и Дамаске.

США всегда должны стремиться к деэскалации и созданию условий, снижающих напряженность и способствующих сближению. Например, урегулирование на основе переговоров о замораживании северокорейских ракетных и ядерных испытаний существенно ограничит возможности Пхеньяна по развитию этих программ и, следовательно, может стоить уступок со стороны США. При этом аппарат национальной безопасности должен четко представлять себе предстоящие задачи и предусмотреть сценарии, при которых американские дипломаты не смогут снизить напряженность.

У Северной Кореи есть друзья по расчету, которых объединяет общая антипатия. Соединенные Штаты имеют глубокую и широкую сеть союзников, разделяющих не только интересы, но и ценности. Поэтому Соединенным Штатам следует придерживаться подхода, основанного на глубокой многосторонности, с максимально широкой коалицией для решения двух важнейших задач.

Соединенным Штатам следует придерживаться подхода, основанного на глубокой многосторонности, с максимально широкой коалицией для решения двух важнейших задач Фото: Twitter POTUS

Во-первых, обеспечение соблюдения санкций. Цель санкций состоит не в том, чтобы в одночасье изменить поведение подсанкционной страны, а в том, чтобы служить одним из аспектов дипломатии для постепенного изменения факторов и сроков, влияющих на мышление противника, лишения его средств и материалов, необходимых для реализации оружейных программ, и навязывания издержек в качестве предупреждения для потенциальных будущих мятежных государств. Введение санкций – это глобальная задача, требующая много времени и усилий для работы с региональными фирмами, которые зачастую недостаточно информированы о резолюциях Совета Безопасности ООН, содержащих запреты на определенные взаимодействия с северокорейскими структурами. В условиях, когда санкции устаканились, а новые резолюции Совета Безопасности ООН представляются маловероятными, предстоит нелегкий труд, во-первых, поработать с партнерами над выявлением возникающих схем распространения/закупок и, во-вторых, активизировать их выполнение путем проактивного (а не карательного) взаимодействия с региональной дипломатией. Третьи стороны в других странах часто являются ключевыми связующими звеньями, способствующими незаконным поставкам. Именно поэтому для обеспечения соблюдения запретов и пресечения потоков летального оружия между двумя государствами-изгоями необходимы широкие коалиции бдительных и активных партнеров.

Важно

Снаряды в обмен на еду: Какое оружие Путин хочет получить от Ким Чен Ына

Далее Соединенные Штаты должны действовать совместно со своими союзниками, особенно с Республикой Корея, и все чаще в трехстороннем формате с Японией. Недавняя встреча на высшем уровне в Кэмп-Дэвиде между президентом США Джо Байденом, президентом Южной Кореи Юн Сук Елем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой – отличное начало. Среди других пунктов совместной повестки дня союзники могли бы расширить обмен информацией, учения по обороне и противоракетной обороне. Позиция сдерживания союзников должна развиваться в соответствии с развитием угрозы. Более эффективной и действенной может быть позиция сдерживания путем отрицания, а не сдерживания путем наказания, которое станет слишком дорогостоящим по мере расширения ядерного арсенала и средств доставки в Северной Корее. Наконец, в долгосрочной перспективе это означает появление новых возможностей, нацеленных на противодействие способности Северной Кореи к безнаказанной агрессии. Это должно включать, в частности, совершенствование противоракетной обороны на уровне театра военных действий и на национальном уровне, а также модернизацию ядерных сил Америки.

Наконец, Соединенные Штаты должны расширить свое стратегическое мышление в разведывательных отчетах и военном планировании. Как отмечает в своем проекте Маркус Гарлаускас из Атлантического совета, вероятность двухфронтового конфликта ненулевая и заслуживает серьезного рассмотрения и учета. К сожалению, когнитивные и организационные предубеждения не позволяют Соединенным Штатам признать эти риски и принять надлежащие меры предосторожности.

История показывает, что Северную Корею нельзя игнорировать. Чем больше мер подготовки будет предпринято сегодня, тем легче будет ответить на этот вызов завтра.

Об авторе

Джонатан Коррадо – директор по политике некоммерческой организации The Korea Society, расположенной в Нью-Йорке. Он готовит программы и проводит исследования по ряду вопросов безопасности, дипломатии и социально-экономических проблем, влияющих на американо-корейский альянс, Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию.