Незаконно выехали за границу: какое наказание ожидает мужчин после возвращения

В Украине создадут реестры граждан, которые получили фиктивные справки. Против этих людей состоятся судебные решения.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что военнообязанные украинцы, которые выехали за границу с помощью фиктивных справок, будут иметь юридические проблемы после возвращения в Украину. Об этом он сообщил в эфире SVTV.

"Если они (военнообязанные, которые незаконно выехали из Украины, — ред.) сейчас не возвращаются, то когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что после возвращения на Родину будут выясняться основания, на которых мужчины выехали за границу. Кроме этого, будут созданы реестры людей, которые получали фиктивные справки.

Подоляк отметил, фальшивые справки являются проявлением коррупции, поэтому против людей, которые их приобрели, будут судебные решения. На основе этого нужно будет обращаться к судьям стран, в которых находятся военнообязанные украинцы как беженцы, чтобы им отменили юридический статус. Также в судах этих стран нужно доказать, что человек получил справку ненадлежащим образом.

Зато сейчас невозможно провести возвращение военнообязанных украинцев из-за границы, ведь на западе считают, что человеку страшно, а потому он имеет право бояться воевать, поэтому суды не примут решение об экстрадиции. В результате не получится массово аннулировать фальшивые справки и экстрадировать украинцев из-за границы.

Экстрадиция военнообязанных мужчин в Украину

31 августа глава фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Украина сможет вернуть военнообязанных мужчин в Украину, которые незаконно выехали за границу во время полномасштабной войны. По его словам, правоохранители могут обратиться с запросом о выдаче военнообязанных в любой стране мира, кроме РФ.

1 сентября член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, что граждане, которых хочет вернуть Украина, должны быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Для этого нужно установить факт совершения противоправных действий.

4 сентября польские СМИ заявили, что Польша начала возвращать в Киев мужчин, которые после начала полномасштабного вторжения выехали из Украины. В частности, с 24 февраля 2024 года в страну выехало около 80 тысяч украинцев призывного возраста.

Напомним, 12 сентября стало известно, что в Германии основанием для экстрадиции не является дезертирство или уклонение от военной службы. Тогда как ее причиной может быть действие, которое влечет за собой уголовную ответственность в обоих государствах.

7 сентября в МВД Австрии заявили, что страна не будет отправлять в Украину военнообязанных мужчин, которые сбежали от мобилизации и прохождения военной службы. В частности, в Вене готовы проигнорировать соответствующий письменный запрос от Киева.