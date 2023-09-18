СБУ объявила подозрения 8 боевикам "Л/ДНР", которые воевали против ВСУ на Херсонщине и Донетчине

Почти все боевики — "со стажем", поскольку еще до начала полномасштабного вторжения РФ присоединились к террористическим группировкам "Л/ДНР" и воевали против сил АТО на востоке Украины.

Правоохранители объявили подозрения в государственной измене восьмерым боевикам "ЛНР" и "ДНР", их удалось взять в плен на Донбассе и в Херсонской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

СБУ собрала доказательную базу на еще 8 предателей, которые вступили в ряды оккупационных группировок РФ и воевали против Украины.

Силы безопасности и обороны взяли их в плен во время жестоких боев в районах Лимана и Лисичанска, а также при освобождении правобережной части Херсонщины.

"Среди задержанных — гранатометчики, радиотелефонист и пулеметчики", — говорится в сообщении.

Почти все они боевики "со стажем", поскольку еще до начала полномасштабного вторжения РФ присоединились к террористическим группировкам "Л/ДНР" и воевали против сил АТО на востоке Украины.

В конце февраля 2022 года злоумышленники добровольно вошли в состав регулярных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа страны-агрессора.

Вместе с российскими захватчиками они штурмовали украинские города в Донецкой и Херсонской областях. Во время боев использовали различные виды вражеского автоматического и противотанкового оружия.

Также они обустраивали огневые позиции оккупантов и строили для них фортификационные сооружения для сдерживания контрнаступательных операций украинских войск.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили боевикам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности злоумышленников. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, СБУ идентифицировала личность еще одного российского оккупанта, который совершал военные преступления против гражданских в Украине . Речь идет о 34-летнем Султане Паштове — боевике батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).