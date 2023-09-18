В Украине ужесточат наказание за незаконное пересечение границы: кому дадут больший срок

Новый законопроект предусматривает дифференциацию наказания для различных категорий правонарушителей. Военнослужащие, должностные лица и рецидивисты будут наказываться большими сроками заключения.

В парламент подан законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за нарушения при пересечении государственной границы во время военного положения. Рада рассмотрит документ в ближайшее время. Подробности законопроекта сообщил адвокат Роман Симутин сообщил на своем YouTube-канале.

Инициаторы законопроекта №7268 предлагают повысить штрафы и ввести более суровое наказание за правонарушения, связанные с незаконным пересечением границы во время войны. По мнению депутатов, это должно остановить мужчин, пытающихся сбежать из страны. Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить статьей 332-3 — "Незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения".

Штрафовать предлагают на сумму "от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", то есть до 170 тысяч гривен. Также нарушителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия, совершенные военнослужащими или государственными должностными лицами повлекут за собой заключение на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Правонарушения, совершенные повторно, или группой лиц, или должностным лицом с использованием служебного положения будут наказываться лишением свободы от 8 до 12 лет.

По словам правозащитника, в ЕС уголовной ответственности за подобные нарушения нет, в отличие от законодательства Украины, предусматривающего наказание за подобные нарушения.

Напомним, что выезд мужчин за границу во время военного положения регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". А статья 23 указанного закона содержит перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Также Фокус сообщал, что во время действия военного положения некоторые категории студентов могут получить разрешение на выезд за границу.