В Черном море подбит корабль ВМФ РФ "Сергей Котов": в ГУР раскрыли подробности

По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, в левом борту корабля "Сергей Котов" поврежден винт и образовалась пробоина 50 на 100 сантиметров.

В результате атаки Сил обороны Украины на патрульные корабли Военно-морского флота Российской Федерации 14 сентября было повреждено судно "Сергей Котов". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net 18 сентября.

Сообщается, что что атаке подверглись патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов", предназначенные для несения патрульной службы в Черном море.

По словам представителя ГУР МО, судно "Сергей Котов" получило серьезные повреждения. На корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 сантиметров выше ватерлинии.

"Это означает, что на длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины", — отметил спикер украинской военной разведки.

Как отмечает Юсов, в РФ подтверждают, что их флоту был нанесен ущерб. Так, начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов в информационной справке о ситуации от 13-14 сентября заявил о поражении кораблей.

Отметим, что "Сергей Котов" относится к патрульным кораблям проекта 22160 типа "Васиилий Быков", которые оснащенны управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Всего в РФ есть четыре таких судна — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".

Напомним, 14 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в Черном море Силы обороны Украины повредили два российских патрульных корабля. Отмечается, что атака произошла в юго-западной части Черного моря.

В тот же день министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал видео, на котором к неназванному вражескому судну приближается морской беспилотник. Он сообщил, что это работа ГУР и доноров United24.