Поддержка Украины: перед Байденом стоит трудная задача на заседании Генассамблеи ООН, — WP

По словам журналистов, глава Белого дома будет настаивать на расширении помощи Украине. Ему будет помогать президент Украины Владимир Зеленский.

У президента США Джо Байдена есть четкая повестка для стран-членов Генеральной Ассамблеи ООН. На заседании в Нью-Йорке американский лидер будет продвигать расширение военной помощи Украине. Об этом пишет издание Washington Post.

По словам журналистов, реализовать свои намерения Байдену будет довольно тяжело. Так, контрнаступление ВСУ затянулось из-за хорошо выстроенной обороны ВС РФ на юге. Кроме того, война сильно отразилась на ценах на продовольствие и энергоносители, а потому многие развивающиеся страны начали большие настаивать на переговорах между Украиной и Россией.

Однако, как сообщается, Байдену будет помогать президент Украины Владимир Зеленский, который также отправился в Нью-Йорк.

Издание отметило, что на стороне Байдена также играет тот факт, что президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин не полетят на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Хотя, как сообщается, это мероприятие является лучшей возможностью для развивающихся стран выразить свою обеспокоенность по поводу мировых дел.

По словам журналистов, Байден и Зеленский смогут доминировать в повестке дня и оказать внимание лидерам стран Африки, Азии, Латинской Америки и прочих. Однако главным противником может стать президент Ирана Эбрагим Раиси.

Как рассказал эксперт ООН в Международной кризисной группе Ричард Гоуэн, позиция большинства членов организации по умолчанию заключается в том, что необходимо договориться о прекращении войны.

Напомним, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк с "четким предложением". По словам главы государства, главным принципом, который будет обсуждаться, является территориальная целостность страны. ООН должна иметь инструменты, которые позволят останавливать агрессии и предотвращать их.