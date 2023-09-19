2-летняя дочь стала сиротой: оккупанты убили молодых супругов на Херсонщине

На следующий день после похищения тело Анастасии нашли на трассе, а ее мужа Валерия — поблизости в лесопосадке. Родственники убитых отмечают, что супругов похитили из-за отказа получать паспорт РФ.

На оккупированной Херсонщине российские военные похитили и убили молодых супругов Анастасию и Валерия Саксаганских из села Малые Копани. Информацию о гибели пары сообщила на своей странице в Фейсбук коллега Анастасии Антонина Пшеничная, акушер-гинеколог Херсонского городского перинатального центра.

По ее словам, 15 сентября 2023 года в селе Малые Копани российские оккупанты похитили из собственного дома и убили молодых супругов 34-летнего Валерия и 26-летнюю Анастасию Саксаганских.

"К сожалению, их безжалостно убили. Сиротой осталась их двухлетняя дочь Маргарита. Лично от себя добавлю, что Настя была солнышком в нашем коллективе, всегда улыбчивая и жизнерадостная. Легких вам облаков и Царства Небесного", — написала Антонина Пшеничная.

Как сообщает Центр журналистских расследований Антонина Пшеничная рассказала, что разговаривала с родными убитых. По их словам, супругов похитили из-за отказа получать российский паспорт и сотрудничать с оккупационными властями.

"Все их родственники и знакомые, которые остались в селе, пошли на сотрудничество. А они не захотели, и их за это убили. Тело Анастасии нашли возле трассы на следующий день после похищения, а тело мужчины где-то в посадке", — сказала Антонина Пшеничная.

Информацию о похищении супругов подтвердили в Голопристанском городском совете. Там сообщили, что это произошло около часа ночи 16 сентября в селе Малые Копани, а после похищения родителей 2-летняя дочь супругов Маргарита более 12 часов находилась одна.

"Недавно у оккупантов состоялась очередная ротация и в Голопристанскую громаду заехали очень жестокие российские военные. Они терроризируют людей, поэтому все, кто только может, старается даже не выходить на улицу. Известно, что тело Анастасии нашли в селе Раденск Алешковской громады. Ее расстреляли. Что произошло с Валерием — пока доподлинно неизвестно", — рассказали представители Голопристанского горсовета.

Напомним, что оккупанты убили 16-летнего подростка в Бердянске Тиграна Оганесяна. В соцсетях появилось видео, которое записывал сам Тигран. На нем он говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

Ранее сообщалось, что в конце мая российские захватчики убили несовершеннолетнего парня и 20-летнюю девушку в Сватовском районе Луганской области.