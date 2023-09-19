Мобилизация в Украине: кто не подлежит призыву и могут ли мобилизовать волонтера

Юрист Богдан Пересада ответил, должны ли украинцы с волонтерским удостоверением вставать на воинский учет и грозит ли им призыв. Также он объяснил, какие категории граждан не могут мобилизовать.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация населения. Пользователь платформы B2BConsult поинтересовался, могут ли призвать на фронт человека с удостоверением волонтера и должны ли такие граждане вставать на воинский учет. На этот вопрос ответил адвокат Богдан Пересада.

Кто не подлежит мобилизации?

Он, ссылаясь на действующее законодательство, привел перечень категорий украинцев, которым не грозит мобилизация. Это:

забронированные за органами власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;

лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья на срок до полугода;

граждане, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей;

украинцы, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

украинцы, под опекой которых ребенок, больной тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, а также ребенок, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи;

граждане, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, опекающие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа);

украинцы, женатые на лице с инвалидностью, и имеющие одного из родителей (своих или жены/мужа) с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанного недееспособным;

граждане, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

украинцы, ухаживающие за лицом с инвалидностью II группы или признанным нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других "кандидатов" на эту роль;

граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа/жену-военнослужащего;

нардепы и депутаты Крыма;

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи, СБУ, СВРУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ГБР, ГИС, УГО;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Кроме того, призыву на службу по мобилизации не подлежат:

соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают не менее чем на 0,75 ставки;

граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции;

украинцы, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении нацбезопасности в период действия военного положения.

Также призыву не подлежат уволенные со службы в запас военнообязанные. Такой статус сохраняется за ними в течение полугода, в течение этого времени они могут быть мобилизованы только с согласия.

Могут ли мобилизовать волонтера?

"В приведенном перечне отсутствует такое основание для освобождения от мобилизации как наличие статуса волонтера. То есть, человек со статусом волонтера подлежит мобилизации на общих основаниях, другого Законом не определено", — подчеркнул Пересада.

Адвокат отметил, что то же самое касается и воинского учета.

"По общему правилу на воинском учете должны находиться все военнообязанные, исключений для волонтеров не предусмотрено", — написал он.

Напомним, Фокус разобрался в изменениях в список заболеваний, по которым устанавливается пригодность украинцев к военной службе. Теперь мобилизации подлежат люди, у которых были диагностированы ВИЧ, туберкулез и т.д.

Также Фокус разобрался, с какого возраста сейчас мобилизуют мужчин в Украине. В Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект, который уменьшит порог призывного возраста до 25 лет, но в силу он еще не вступил.