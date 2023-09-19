РФ перебросила в Крым призывников из Кабардино-Балкарии, — Генштаб

По данным командования, российские военнослужащие прибыли на оккупированный полуостров для охраны стратегического объекта, на котором иногда происходят взрывы.

Администрация Кремля отправила дополнительные вооруженные силы в Крым, который временно находится под контролем России. В связи с постоянной обстановкой в этом регионе было решено переместить военнослужащих из Кабардино-Балкарской Республики России на военный аэродром в Крыму. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские бойцы военные были отправлены на данный аэродром для обеспечения охраны. Следует отметить, что иногда на этом аэродроме происходят взрывы. Например, весьма беспокойная обстановка была зафиксирована там буквально 30 августа 2023 года.

Кроме того, в сообщении говорится, что Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов России на временно оккупированные территории Украины.

"Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой в Крыму, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики России для усиления охраны и обороны указанного объекта", – рассказали украинские военные.

Напомним, 17 сентября военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что российские военные переместили четыре воздушно-десантные дивизии в район Токмака Запорожской области. Он считает, что враг накапливает резервы не только для противодействия украинскому контрнаступлению, но и для своих будущих атак. Кроме этого, Россия перемещает новые подразделения из состава 25 армии, которые еще даже не прошли этап боевого слаживания.

В тот же день в Министерстве обороны Великобритании рассказали об усилении обороны российской армии вокруг Токмака. В частности, ВС РФ разворачивают вокруг города дополнительные блокпосты, противотанковую оборону. В разведке считают, что Токмак готовят сделать "стержнем" второй основной линии обороны ВС РФ.