"Поддержать мир": страны G7 призвали Китай повлиять на РФ для завершения войны в Украине

По данным журналистов, члены G7 надеются, что Китай будет настаивать на немедленном, полном и безусловном выводе российских войск из Украины.

Министры иностранных дел из стран "Группы семи" выразили обращение к Китаю с просьбой оказать воздействие на Россию с целью завершения вооруженного конфликта в Украине. Об этом пишет Reuters.

Представители G7 провели встречу на периферии Генеральной Ассамблеи ООН и опубликовали совместное заявление.

Члены "Большой семерки" выразили надежду на активное участие Китая в настаивании на немедленном, полном и безоговорочном выводе российских войск из Украины. Они также приветствовали участие Китая во встрече, проводимой под руководством Киева в Джидде, и далее поддерживали Китай в его стремлении поддерживать справедливый и устойчивый мир, включая прямой диалог с Украиной.

В совместном заявлении не упоминается ни одна страна, но говорится, что ее члены "опять призывают третьи стороны прекратить оказывать России какую-либо помощь в агрессивной войне, иначе терпят серьезные расходы".

Напомним, в июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декларации указаны конкретные условия безопасности.

29 августа западные СМИ сообщили, что страны G7 не могут прийти к согласию относительно обязательств перед Украиной, поэтому на подготовку соответствующих договоренностей нужно больше времени.