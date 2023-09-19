Шпионила из собственной квартиры: в Славянске информатор РФ наводила удары по ВСУ (фото)

Нарушительницу интересовало перемещение реактивных систем залпового огня, которые задействованы в наступлении в районе Бахмута.

Информатор РФ из окна собственного дома шпионила за перемещением техники ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Контрразведка Службы безопасности сумела задержать вражескую корректировщицу в Донецкой области. Женщина пыталась обнаружить в Славянске месяцы расположения подразделений Сил обороны Украины. Это позволяло наводить по ним российские удары.

Врага больше всего интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ. Речь идет о реактивных системах залпового огня, которые задействованы в контрнаступлении под Бахмутом.

Для детального отслеживания перемещения техники украинских войск она обустроила на территории собственной квартиры своеобразный "наблюдательный пункт". Полученную информацию передавала на один из прокремлевских Телеграмм-каналов, который администрируют представители российских спецслужб. В результате контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ задержали нарушительницу.

Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, 18 сентября в Днепре задержали агента ФСБ, который следил за ВСУ. По данным следствия, для сбора разведывательной информации фигурант регулярно перемещался по территории города и фотографировал украинские объекты. Полученные данные подозреваемый передавал своему "куратору" из ФСБ.

Также 13 сентября Служба безопасности Украины задержала депутата Шевченковского поселкового совета на Харьковщине. Он добровольно сотрудничал с агрессором во время оккупации региона.