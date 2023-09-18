Выдавал себя за военного: в Днепре задержали агента ФСБ, следившего за ВСу (фото, видео)

По данным следствия, для сбора разведывательной информации фигурант регулярно перемещался по территории города и фотографировал украинские объекты. Полученные данные подозреваемый передавал своему "куратору" из ФСБ.

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Служба безопасности Украины провела сложную операцию по контрразведке, которая завершилась задержанием подозреваемого в Днепре "с поличным". Фигурант собирал разведывательную информацию о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, которые участвовали в контрнаступлении на восточном фронте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности задержанный перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников.

Ф уделял особое внимание маршрутам движения железнодорожных поездов, перевозящих современную военную технику, оружие и боеприпасы для Сил обороны.

Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинского ПВО.

Для сбора разведывательной информации фигурант регулярно перемещался по территории города и фотографировал украинские объекты.

Полученные данные задержанный передавал своему "куратору" по ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов.

За каждое выполненное задание фигурант получал денежное вознаграждение от российских спецслужб. Для засекречивания источников финансирования, он принимал средства на свою банковскую карту через использование криптовалютных операций.

По имеющимся данным, агентурные разведданные требовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Великой Новоселки.

СБУ задержала в Днепре агента ФСБ

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого во время шпионажа вблизи одного из стратегических объектов в Днепре.

Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с куратором, а также патроны к автоматическому оружию.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Напомним, что в четверг, 14 сентября, киберспециалисты СБУ задержали в Херсоне информаторку, которая работала на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого назначили "куратором" временно оккупированной части области.

Также 13 сентября Служба безопасности Украины задержала депутата Шевченковского поселкового совета на Харьковщине, который добровольно сотрудничал с агрессором во время оккупации региона.