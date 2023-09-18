Видавав себе за військового: у Дніпрі затримали агента ФСБ, який стежив за ЗСУ (фото, відео)

За даними слідства, для збору розвідувальної інформації фігурант регулярно переміщався територією міста і фотографував українські об'єкти. Отримані дані підозрюваний передавав своєму "куратору" з ФСБ.

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Служба безпеки України провела складну операцію з контррозвідки, яка завершилася затриманням підозрюваного в Дніпрі "на гарячому". Фігурант збирав розвідувальну інформацію про переміщення підрозділів Збройних сил України, які брали участь у контрнаступі на східному фронті. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для маскування розвідувально-підривної діяльності затриманий перед виходом на завдання переодягався у військову форму українських захисників.

Приділяв особливу увагу маршрутам руху залізничних потягів, що перевозять сучасну військову техніку, зброю і боєприпаси для Сил оборони.

Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції українського ППО.

Для збору розвідувальної інформації фігурант регулярно переміщався територією міста і фотографував українські об'єкти.

Отримані дані затриманий передавав своєму "куратору" з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень і медіафайлів.

За кожне виконане завдання фігурант отримував грошову винагороду від російських спецслужб. Для засекречування джерел фінансування, він приймав кошти на свою банківську карту через використання криптовалютних операцій.

За наявними даними, агентурні розвіддані були потрібні окупантам для планування бойових операцій і диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара і Великої Новосілки.

СБУ затримала в Дніпрі агента ФСБ

Співробітники СБУ затримали підозрюваного під час шпигунства поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі.

Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з куратором, а також патрони до автоматичної зброї.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Поки що він під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що в четвер, 14 вересня, кіберфахівці СБУ затримали в Херсоні інформаторку, яка працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого призначили "куратором" тимчасово окупованої частини області.

Також 13 вересня Служба безпеки України затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону.