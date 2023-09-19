"Я — добрый человек": боец ЧВК "Вагнер" убил 9-летнего мальчика и получил помилование (фото)

До 16 лет оккупант совершил 2 убийства — забил до смерти женщину и ребенка. Сейчас он свободно разгуливает по родному селу, поскольку судимость с него снята.

В России наемник ЧВК "Вагнер" Иван Каримов, который воевал в Украине, получил помилование и вернулся в родное село Лопатино в Ханты-Мансийском автономном округе, где 5 лет назад он жестоко убил 9-летнего мальчика. Об этом пишет издание NGS24.

В общем "вагнеровец" получил срок за убийство двоих человек — женщины и ребенка.

Так, в 2018 году Каримов, которому тогда было 16 лет, избил до смерти девятилетнего мальчика, который также жил в Лопатино. Жители села вспоминают, что ребенка хоронили в закрытом гробу из-за травм. Тогда Каримова приговорили к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии. Уже после суда стало известно, что за полгода до убийства ребенка Каримов также забил женщину до смерти, она умерла от черепно-мозговых травм. В 2021 году с учетом вынесенного приговора Каримову назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Убийство 9-летнего Кирилла

22 июня 2018 года 9-летний местный мальчик Кирилл исчез. Он вернулся домой со школьной площадки, переоделся и отпросился у бабушки погулять. Домой в тот день ребенок не вернулся, а на следующий день тело мальчика нашли в безлюдном месте.

Ребенка искали всем селом, среди тех кто его искал, был и убийца Кирилла — Иван.

"Когда хоронили, тоже все село собралось на площадке возле магазина. Гроб был закрыт, потому что он Кирюху смолотил настолько, что там тело пришлось обматывать как мумию", — рассказала местная жительница.

По решению судьи, приговор в отношении Ивана Каримова не был опубликован в картотеке дел, потому что на момент совершения убийства ему было 16 лет. После суда подростка отправили в исправительную колонию.

В пресс-службе Красноярского краевого суда рассказали, что Иван Каримов встретил 9-летнего Кирилла 22 июня 2018 года и повел его в лес, якобы из-за того, что мальчик распространял слухи, что Иван употребляет наркотики. В лесу Иван начал его жестоко избивать. Каримов избил второклассника и ушел. Кирилл был еще жив и остался лежать в лесу.

Труп мальчика нашли в 10 метрах от того места, где произошло избиение. Кирилл пытался выбраться из леса, но умер.

"Каримов сам дал показания, написал явку с повинной. Мальчик умер от черепно-мозговой травмы. Там были еще сочетанные травмы рук, грудной клетки и всего остального. Но бил и толкал он именно по голове. А бил он до тех пор, пока у самого Ивана не опухла рука и пока не увидел кровь на мальчике. Потом он сказал ему: Кирилл, вставай. Тот был жив, но не реагировал. И Иван просто ушел", — рассказывает представитель суда.

Суд вынес Ивану Каримову приговор — пять с половиной лет в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Прокуратура его обжаловала, и суд накинул еще один год. Позже раскрылось еще одно преступление, совершенное Каримовым за полгода до убийства 9-летнего Кирилла.

"На этом человеке два приговора. Оба за убийство, то есть в свои 16 лет, он до смерти избил двух людей. Получается, еще раньше этого случая с мальчиком, 1-2 января 2018 года, он в состоянии опьянения подошел к дому каких-то знакомых и избил женщину настолько, что она умерла от черепно-мозговой травмы. Можно представить, что там с психикой. В 2021 году с учетом уже вынесенного решения ему назначили 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, — рассказывает представительница суда.

Гордится службой в ЧВК "Вагнер"

Когда Ивану исполнилось 18 лет, из воспитательной колонии для несовершеннолетних его перевели в ИК №31 на ул. Сидеть Каримову оставалось 3 года, но он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и поехал на "спецоперацию".

Своим прошлым в рядах наемников Иван очень гордится. Его страница во "Вконтакте" пестрит символикой ЧВК, фотографиями в военной форме, на каждой второй типичный жест вагнеровцев — джамбо. Рядом с фото статус-признание: "Не люблю ложь" (орфография сохранена). Владелец страницы отметил, что находится в активном поиске второй половинки.

"Нас никто не принуждал, силой туда не тянули. Поехали те люди, которые реально хотели пойти и послужить Родине. Не за чистым письмом и помилованием. Не за деньгами. Мне в тюрьме сиделось не сказать чтобы хорошо, на свободе лучше. Но и неплохо сиделось", — рассказывает Каримов.

Его старший брат тоже воюет в Украине.

Когда бывшего "вагнеровца" начинают спрашивать об убийстве Кирилла Б., он меняется в лице, проскальзывают нервные смешки, и он отводит глаза.

"Да, знал я этого мальчика. Если бы можно было вернуть тот день. Я все сделал бы, чтобы вернуть тот день назад, и не случилось бы ничего. Ну и я бы никуда не поехал бы сидеть. И, наверное, не воевал, ну, может, только за порядком", — говорит экс-"вагнеровец".

Сейчас с него официально снята судимость. При этом он заявил, что односельчане его не боятся: "Я могу выйти один в село, пройти его все, и никто даже не посмотрит на меня с косым взглядом. А бояться меня не надо. Я — хороший человек".

Напомним, что в РФ наемник из "Вагнера" попал в колонию за повторное убийство. "Демобилизованный" наемник из ЧВК хотел снять жилье, а при осмотре у него возникли разногласия с хозяйкой из-за стоимости, после чего он задушил женщину.

Ранее сообщалось, что двое бывших бойцов ЧВК "Вагнер", которых завербовали в Иркутской области, рассказали о том, как зачищали украинские села и убивали мирных жителей.