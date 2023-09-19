"Я — добрый человек": боец ЧВК "Вагнер" убил 9-летнего мальчика и получил помилование (фото)

До 16 лет оккупант совершил 2 убийства — забил до смерти женщину и ребенка. Сейчас он свободно разгуливает по родному селу, поскольку судимость с него снята.

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В России наемник ЧВК "Вагнер" Иван Каримов, который воевал в Украине, получил помилование и вернулся в родное село Лопатино в Ханты-Мансийском автономном округе, где 5 лет назад он жестоко убил 9-летнего мальчика. Об этом пишет издание NGS24.

В общем "вагнеровец" получил срок за убийство двоих человек — женщины и ребенка.

Так, в 2018 году Каримов, которому тогда было 16 лет, избил до смерти девятилетнего мальчика, который также жил в Лопатино. Жители села вспоминают, что ребенка хоронили в закрытом гробу из-за травм. Тогда Каримова приговорили к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии. Уже после суда стало известно, что за полгода до убийства ребенка Каримов также забил женщину до смерти, она умерла от черепно-мозговых травм. В 2021 году с учетом вынесенного приговора Каримову назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Убийство 9-летнего Кирилла

22 июня 2018 года 9-летний местный мальчик Кирилл исчез. Он вернулся домой со школьной площадки, переоделся и отпросился у бабушки погулять. Домой в тот день ребенок не вернулся, а на следующий день тело мальчика нашли в безлюдном месте.

Ребенка искали всем селом, среди тех кто его искал, был и убийца Кирилла — Иван.

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Забили до смерти: в России нашли тела двоих бывших "вагнеровцев" (фото)

"Когда хоронили, тоже все село собралось на площадке возле магазина. Гроб был закрыт, потому что он Кирюху смолотил настолько, что там тело пришлось обматывать как мумию", — рассказала местная жительница.

По решению судьи, приговор в отношении Ивана Каримова не был опубликован в картотеке дел, потому что на момент совершения убийства ему было 16 лет. После суда подростка отправили в исправительную колонию.

В пресс-службе Красноярского краевого суда рассказали, что Иван Каримов встретил 9-летнего Кирилла 22 июня 2018 года и повел его в лес, якобы из-за того, что мальчик распространял слухи, что Иван употребляет наркотики. В лесу Иван начал его жестоко избивать. Каримов избил второклассника и ушел. Кирилл был еще жив и остался лежать в лесу.

Труп мальчика нашли в 10 метрах от того места, где произошло избиение. Кирилл пытался выбраться из леса, но умер.

"Каримов сам дал показания, написал явку с повинной. Мальчик умер от черепно-мозговой травмы. Там были еще сочетанные травмы рук, грудной клетки и всего остального. Но бил и толкал он именно по голове. А бил он до тех пор, пока у самого Ивана не опухла рука и пока не увидел кровь на мальчике. Потом он сказал ему: Кирилл, вставай. Тот был жив, но не реагировал. И Иван просто ушел", — рассказывает представитель суда.

Суд вынес Ивану Каримову приговор — пять с половиной лет в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Прокуратура его обжаловала, и суд накинул еще один год. Позже раскрылось еще одно преступление, совершенное Каримовым за полгода до убийства 9-летнего Кирилла.

"На этом человеке два приговора. Оба за убийство, то есть в свои 16 лет, он до смерти избил двух людей. Получается, еще раньше этого случая с мальчиком, 1-2 января 2018 года, он в состоянии опьянения подошел к дому каких-то знакомых и избил женщину настолько, что она умерла от черепно-мозговой травмы. Можно представить, что там с психикой. В 2021 году с учетом уже вынесенного решения ему назначили 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, — рассказывает представительница суда.

Гордится службой в ЧВК "Вагнер"

Когда Ивану исполнилось 18 лет, из воспитательной колонии для несовершеннолетних его перевели в ИК №31 на ул. Сидеть Каримову оставалось 3 года, но он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и поехал на "спецоперацию".

Своим прошлым в рядах наемников Иван очень гордится. Его страница во "Вконтакте" пестрит символикой ЧВК, фотографиями в военной форме, на каждой второй типичный жест вагнеровцев — джамбо. Рядом с фото статус-признание: "Не люблю ложь" (орфография сохранена). Владелец страницы отметил, что находится в активном поиске второй половинки.

"Нас никто не принуждал, силой туда не тянули. Поехали те люди, которые реально хотели пойти и послужить Родине. Не за чистым письмом и помилованием. Не за деньгами. Мне в тюрьме сиделось не сказать чтобы хорошо, на свободе лучше. Но и неплохо сиделось", — рассказывает Каримов.

Его старший брат тоже воюет в Украине.

Когда бывшего "вагнеровца" начинают спрашивать об убийстве Кирилла Б., он меняется в лице, проскальзывают нервные смешки, и он отводит глаза.

"Да, знал я этого мальчика. Если бы можно было вернуть тот день. Я все сделал бы, чтобы вернуть тот день назад, и не случилось бы ничего. Ну и я бы никуда не поехал бы сидеть. И, наверное, не воевал, ну, может, только за порядком", — говорит экс-"вагнеровец".

Сейчас с него официально снята судимость. При этом он заявил, что односельчане его не боятся: "Я могу выйти один в село, пройти его все, и никто даже не посмотрит на меня с косым взглядом. А бояться меня не надо. Я — хороший человек".

Напомним, что в РФ наемник из "Вагнера" попал в колонию за повторное убийство. "Демобилизованный" наемник из ЧВК хотел снять жилье, а при осмотре у него возникли разногласия с хозяйкой из-за стоимости, после чего он задушил женщину.

Ранее сообщалось, что двое бывших бойцов ЧВК "Вагнер", которых завербовали в Иркутской области, рассказали о том, как зачищали украинские села и убивали мирных жителей.