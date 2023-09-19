"Я — добра людина": боєць ПВК "Вагнер" вбив 9-річного хлопчика і отримав помилування (фото)

До 16 років окупант скоїв 2 вбивства — забив до смерті жінку і дитину. Зараз він вільно розгулює рідним селом, оскільки судимість з нього знято.

Related video

В Росії найманець ПВК "Вагнер" Іван Каримов, який воював в Україні, отримав помилування і повернувся до рідного села Лопатине в Ханти-Мансійському автономному окрузі, де 5 років тому він жорстоко вбив 9-річного хлопчика. Про це пише видання NGS24 .

Загалом "вагнерівець" отримав строк за вбивство двох людей — жінки та дитини.

Так, у 2018 році Каримов, якому тоді було 16 років, побив до смерті дев'ятирічного хлопчика, який також жив у Лопатиному. Мешканці села згадують, що дитину ховали у закритій труні через травми. Тоді Каримова засудили до 5,5 років позбавлення волі у виправній колонії. Вже після суду стало відомо, що за півроку до вбивства дитини Каримов також забив жінку до смерті, вона померла від черепно-мозкових травм. У 2021 році з урахуванням винесеного вироку Каримову призначили вісім років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Вбивство 9-річного Кирила

22 червня 2018 року 9-річний місцевий хлопчик Кирило зник. Він повернувся додому зі шкільного майданчика, перевдягнувся і відпросився у бабусі погуляти. Додому того дня дитина не повернулася, а наступного дня тіло хлопчика знайшли в нелюдному місці.

Дитину шукали всім селом, серед тих хто його шукав, був і вбивця Кирила — Іван.

Важливо

Забили до смерті: у Росії знайшли тіла двох колишніх "вагнерівців" (фото)

"Коли ховали, теж усе село зібралося на майданчику біля магазину. Труна була закрита, тому що він Кирюху змолотив настільки, що там тіло довелося обмотувати як мумію", — розповіла місцева жителька.

За рішенням судді, вирок щодо Івана Каримова не було опубліковано у картотеці справ, бо на момент скоєння вбивства йому було 16 років. Після суду підлітка відправили до виправної колонії.

У пресслужбі Красноярського крайового суду розповіли , що Іван Каримов зустрів 9-річного Кирила 22 червня 2018 року і повів його у ліс, нібито через те, що хлопчик поширював чутки, що Іван вживає наркотики. У лісі Іван почав його жорстоко бити. Каримов побив другокласника і пішов. Кирило був ще живий і залишився лежати у лісі.

Труп хлопчика знайшли за 10 метрів від того місця, де сталося побиття. Кирило намагався вибратися з лісу, але помер.

"Каримов сам дав свідчення, написав явку з повинною. Хлопчик помер від черепно-мозкової травми. Там були ще поєднані травми рук, грудної клітки та всього іншого. Але бив і штовхав він саме по голові. А бив він доти, доки у самого Івана не опухла рука і доки не побачив кров на хлопчику. Потім він сказав йому: Кирило, вставай. Той був живий, але не реагував. І Іван просто пішов", — розповідає представник суду.

Суд ухвалив Івану Каримову вирок — п'ять із половиною років у виховній колонії для неповнолітніх. Прокуратура його оскаржила, і суд накинув ще один рік. Пізніше розкрився ще один злочин, скоєний Каримовим за півроку до вбивства 9-річного Кирила.

"На цій людині два вироки. Обидва за вбивство, тобто у свої 16 років, він до смерті побив двох людей. Виходить, ще раніше цього випадку з хлопчиком, 1–2 січня 2018 року, він у стані сп'яніння підійшов до будинку якихось знайомих і побив жінку настільки, що вона померла від черепно-мозкової травми. Можна уявити, що там із психікою. 2021 року з урахуванням вже винесеного рішення йому призначили 8 років позбавлення волі в колонії загального режиму, — розповідає представниця суду.

Пишається службою в ПВК "Вагнер"

Коли Івану виповнилося 18 років, з виховної колонії для неповнолітніх його перевели до ІЧ №31 на вул. Кразовській у Красноярську. Сидіти Каримову залишалося 3 роки, але він уклав контракт із ПВК "Вагнер" та поїхав на "спецоперацію".

Своїм минулим у лавах найманців Іван дуже пишається. Його сторінка у "Вконтакті" рясніє символікою ПВК, фотографіями у військовій формі, на кожній другій типовий жест вагнерівців — джамбо. Поруч із фото статус-визнання: "Не люблю лож" (орфографія збережена). Власник сторінки зазначив, що перебуває в активному пошуку другої половинки.

"Нас ніхто не примушував, силоміць туди не тягнули. Поїхали ті люди, які реально хотіли піти та послужити Батьківщині. Не за чистим листом та помилуванням. Чи не за грошима. Мені у в'язниці сиділося не сказати щоб добре, на волі краще. Але й непогано сиділося", — розповідає Каримов.

Його старший брат теж воює в Україні.

Коли колишнього "вагнерівця" починают питати про вбивство Кирила Б., він змінюється в обличчі, прослизають нервові смішки, і він відводить очі.

"Так, знав я цього хлопчика. Якби можна було повернути той день. Я все зробив би, щоб повернути той день тому, і не сталося б нічого. Ну і я б нікуди не поїхав би сидіти. І, мабуть, не воював, ну, може, тільки за порядком", — каже екс"вагнерівець".

Наразі з нього офіційно знято судимість. При цьому він заявив, що односельці його не бояться: "Я можу вийти один у село, пройти його все, і ніхто навіть не подивиться на мене з косим поглядом. А боятися мене не треба. Я — добра людина".

Нагадаємо, що у РФ найманець із "Вагнера" потрапив до колонії за повторне вбивство. "Демобілізований" найманець із ПВК хотів винайняти житло, а під час огляду у нього виникли розбіжності з господинею через вартість, після чого він задушив жінку.

Раніше повідомлялося, що двоє колишніх бійців ПВК "Вагнер", яких завербували в Іркутській області, розповіли про те, як зачищали українські села і вбивали мирних жителів.