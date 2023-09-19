Во время отдыха: российский военный взорвал себя и своих побратимов ручной гранатой (видео)

Российские военные употребляли алкоголь. В результате инцидента погибли командир инженерно-саперного батальона, заместитель по вооружению командира и рядовой солдат.

В результате взрыва гранаты во время отдыха в Росоше Воронежской области в ночь на 16 сентября погиб заместитель командира в/ч 11741. Об этом сообщает российское медиа ASTRA.

Отмечается, что все трое погибших — военнослужащие в/ч 11741. Они арендовали дом местного жителя с 13 сентября, а в ночь на 16 сентября употребляли алкоголь. В какой-то момент один из военных взорвал ручную гранату.

На месте погибли: заместитель командира по вооружению в/ч 11741 майор Николай Кузнецов, командир инженерно-саперного батальона этой части, майор Евгений ткач и рядовой Александр Семенченко.

По данным канала, инцидент освещали кремлевские СМИ, однако им запретили сообщать, что погибшие – военные.

Отметим, что 16 сентября стало известно о том, что в городе Россош Воронежской области (Российская Федерация) местные жители слышали взрыв. В одном из частных домов взорвалась граната, в результате чего погибло трое российских военнослужащих.

Напомним, что 17 июня партизаны "Атеш" сообщали, что в Крыму и на Херсонщине российские оккупанты страдают от холеры. Так, целые подразделения оккупантов, которые располагаются вдоль Северо-крымского канала, теряют боеспособность

А в апреле 2022 года российские военные атаковали друг друга под Чернобаевкой Херсонской области. Как выяснила украинская разведка, перестрелка произошла между солдатами бурятской и чеченской национальностей из-за неравных условий несения службы. В частности, чечены избегали воевать с украинской армией и чаще всего выступали в качестве заградительных отрядов, расстреливая солдат, бегущих с поля боя.