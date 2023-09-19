В Москве полиция будет разыскивать мужчин, которые не стоят на воинском учете, — СМИ (фото)

Граждан РФ, которые не стоят на воинском учете, будут доставлять в полицейские участки. Основной акцент будут делать на уроженцах других стран, которые недавно получили российский паспорт.

В столице Российской Федерации правоохранителям приказали разыскать граждан, которые не стоят на воинском учете. Об этом сообщило издание Baza.

"Московским полицейским поручили выявлять людей, которые не состоят на воинском учете", — говорилось в сообщении.

Отметили, что основной акцент сделали на уроженцах других стран, которые недавно получили российское гражданство.

Издание показало фото документа, в котором неизвестный приказал организовать работу нарядов патрульно-постовой службы полиции, которые должны выявлять граждан, не состоящих на воинском учете.

Документ

Для проверки правоохранителям нужно в паспорте найти соответствующую отметку. Если же ее нет, то гражданина должны отвести в отдел полиции под разными предлогами, в частности для уточнения документов или проверки каких-либо баз.

Тогда как в полицейском отделе такого гражданина передадут участковому. Он перепишет его данные и отправит в военкомат по месту жительства для того, чтобы сотрудники военкома поставили военнообязанного на учет. Кроме этого, гражданину отдельно выдадут направление в военкомат.

Напомним, 6 сентября росСМИ сообщили, что Минобороны РФ выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных. Они смогут стать на учет в исправительных учреждениях без явки в военкомат. В частности, для них предложили ввести понятие "особого воинского учета".

28 августа стало известно, что ФСБ РФ обвинила бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке в том, что тот якобы собирал информацию о мобилизации в Российской Федерации и ее влиянии на активность протестов накануне президентских выборов в 2024 году.