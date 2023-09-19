Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе: что известно

В Минобороны Азербайджана обвинили Армению в незаконных действиях в Карабахе. Поэтому для восстановления конституционного строя началась антитеррористическая операция.

После серии столкновений и обстрелов Министерство обороны Азербайджана официально объявило о начале антитеррористической операции в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении утверждается, что систематические обстрелы армянами позиций азербайджанской армии с применением оружия различных калибров, а также минирование и увеличение количества оборонительных рубежей в Карабахе обострили напряженность. Армения укрепляет свои позиции, привели подразделения в высокую боевую готовность, а также создали дополнительные мобилизационные подразделения. Кроме этого Азербайджан фиксирует увеличение диверсионно-разведывательных групп.

Утром 19 сентября в Карабахе взорвали два взрывных устройства, из-за чего погибли четверо сотрудников МВД и двое гражданских Азербайджана. Поэтому Баку официально начал антитеррористические мероприятия. Они преследуют следующие цели:

обеспечение выполнения положений Трехстороннего заявления;

подавление широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе;

разоружения и обеспечения вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Нагорного Карабаха:

нейтрализации военной инфраструктуры Армении;

обеспечить безопасность гражданского населения, которое возвращается на освобожденные от оккупации территории;

восстановление конституционного строя Азербайджана.

Россия и руководство турецко-российского центра мониторинга проинформированы о действиях Азербайджана. Также наносятся удары по позициям армянской армии, военным объектам и боевым средствам.

Реакция Армении на начало операции Азербайджана

На официальном сайте Минобороны на момент написания новости не было официальной реакции на операцию Баку. Они только заявили, что Армения не обстреливала позиции Азербайджана 19 сентября в 2:40 по местному времени.

Бывший государственный "министр" сепаратистов в Карабахе Рубен Варданян распространил видео, как сообщается, массированного обстрела в Степанакерте.

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В Минобороны Армении заявили, что по состоянию на 14:00 по местному времени (13:00 по Киеву) ситуация на границах страны "относительно стабильная".

Напомним, 8 сентября Азербайджан заявил о столкновениях с армянскими военными в Нахичевани и Агдаме. Якобы был обстрел и продвижение армянских военных вперед.

1 августа стало известно, что Турция модернизировала азербайджанские штурмовики Су-25, чтобы он получил новое вооружение и другие системы.