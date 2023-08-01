"Умные" бомбы и ракеты НАТО: Турция модернизировала штурмовик Су-25 для Азербайджана

Помимо интеграции западного вооружения, модернизированный самолет имеет большую дальность полета, новую систему наблюдения, а также шифрованное программное обеспечение ANS/KKS.

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Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) провела модернизацию штурмовика Су-25 для Вооруженных сил Азербайджана с применением новейших технологий. После завершения работ по модернизации были выполнены испытательные полеты самолета Су-25ML с применением вооружения. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

В публикации сказано, что Миниобороны Азербайджана и компания TAI заключили контракт на модернизацию азербайджанских самолетов Су-25. Работы начались около года назад, в результате чего азербайджанская сторона получила вариант Су-25 ML.

Что было улучшено

Сообщается, что с новой версией самолета были интегрированы управляемые авиабомбы и ракеты производства турецкого производства Teber и комплекты наведения крылатых ракет (KGK). Также самолет оснащен комплектом лазерного наведения (LGK).

Cу-25ML с турецким вооружением

Кроме того, модернизация включает в себя такие ключевые усовершенствования, как увеличение дальности полета за счет открывающегося крыла, внедрение новых всепогодных систем наблюдения в дневное время суток, а также интеграцию шифрованного программного обеспечения ANS/KKS.

Максимальная дальность турецкой ракеты KGK, установленной на Су-25 ML составляет 110 км при запуске с большой высоты и свыше 37 км — с меньшей. При этом благодаря KGK бомбы МК-82 и МК-83 получают возможность точного поражения в любых погодных условиях. Это позволяет самолетам безопасно выполнять свои задачи, не приближаясь к опасным зонам.

Помимо данных улучшений Су-25 ML получил:

совместимость с истребителями F-16C Block 40 и F 4E / 2020;

выбираемый угол удара;

возможность отслеживать путевые точки;

совместимость с MIL STD 1760.

Напомним, в России проводят модернизацию учебно-боевого самолета Як-130 для выполнения штурмовіх операций. Самолет может получить новую силовую установку СМ-100, РЛС и прицельный комплекс с оптико-электронной системой.