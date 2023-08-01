"Розумні" бомби і ракети НАТО: Туреччина модернізувала штурмовик Су-25 для Азербайджану

Крім інтеграції західного озброєння, модернізований літак має велику дальність польоту, нову систему спостереження, а також шифроване програмне забезпечення ANS/KKS.

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Турецька компанія Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) провела модернізацію штурмовика Су-25 для Збройних сил Азербайджану із застосуванням новітніх технологій. Після завершення робіт з модернізації були виконані випробувальні польоти літака Су-25ML із застосуванням озброєння. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

У публікації сказано, що Мініоборони Азербайджану і компанія TAI уклали контракт на модернізацію азербайджанських літаків Су-25. Роботи почалися близько року тому, в результаті чого азербайджанська сторона отримала варіант Су-25 ML.

Що було покращено

Повідомляється, що з новою версією літака були інтегровані керовані авіабомби і ракети виробництва турецького виробництва Teber і комплекти наведення крилатих ракет (KGK). Також літак оснащений комплектом лазерного наведення (LGK).

Су-25ML з турецьким озброєнням

Крім того, модернізація охоплює такі ключові вдосконалення, як збільшення дальності польоту за рахунок крила, що відкривається, впровадження нових всепогодних систем спостереження в денний час доби, а також інтеграцію шифрованого програмного забезпечення ANS/KKS.

Максимальна дальність турецької ракети KGK, встановленої на Су-25 ML, становить 110 км під час запуску з великої висоти і понад 37 км — з меншої. При цьому завдяки KGK бомби МК-82 і МК-83 отримують можливість точного ураження в будь-яких погодних умовах. Це дозволяє літакам безпечно виконувати свої завдання, не наближаючись до небезпечних зон.

Крім цих поліпшень Су-25 ML отримав:

сумісність із винищувачами F-16C Block 40 і F 4E/2020;

обираний кут удару;

можливість відстежувати шляхові точки;

сумісність із MIL STD 1760.

Нагадаємо, у Росії проводять модернізацію навчально-бойового літака Як-130 для виконання штурмовіх операцій. Літак може отримати нову силову установку СМ-100, РЛС і прицільний комплекс з оптико-електронною системою.