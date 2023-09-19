"Остался человеком с благородным сердцем": появились данные о погибшем при обстреле в Херсоне

По данным Национальной полиции, погибший был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово, а после аннексии Крыма в 2014 году добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и сразу попал в Иловайский котел.

Во время атаки на Херсон утром 19 сентября погиб местный полицейский. Андрей Тарчинский, сержант полиции в возрасте 49 лет, ранее служивший миротворцем в Боснии и Герцеговине, а также в Косово, решившийся добровольцем вернуться на родину после аннексии Крыма, стал жертвой российского террора. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины.

Находясь в рядах роты патрульной полиции особого назначения "Херсон", Андрей Тарчинский попал в окружение под Иловайском и получил тяжелое ранение, спасая побратимов.

"В Херсоне в результате российского обстрела погиб полицейский Андрей Тарчинский. Андрей был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово, а после аннексии Крыма в 2014 году добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и сразу попал в Иловайский котел. Вместе с побратимами прошел Иловайский ад, когда спасал бойцов, был сам тяжело ранен, но вышел из вражеского окружения", – говорится в сообщении.

Не сумев убить украинского полицейского в далеком 2014-м, российские оккупанты сделали это спустя 9 с лишним лет: Андрей погиб, когда российские войска утром 19 сентября ударили по троллейбусу в Херсоне.

"В мирной жизни Андрей остался человеком с большим благородным сердцем, готовым к самопожертвованию ради других. Гибель Андрея Тарчинского — тяжелая и мучительная потеря для всей полиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. Скорбим вместе с вами. Светлая память", – отметили в Нацполиции.

ВС РФ из артиллерии обстреляли троллейбус в Херсоне

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли троллейбус в Херсоне.

"Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне. Ранения получили двое пассажиров — мужчины, 33 и 57 лет", — сказал председатель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Он отметил, что пострадавших госпитализировали в больницу. Их обследуют и оказывают медицинскую помощь.

По словам Прокудина, в течение понедельника 18 сентября враг совершил 95 обстрелов, выпустил 430 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотных летательных аппаратов, танков и авиации. Кроме этого, по Херсону российские военные выпустили 11 снарядов. Также произошли попадания в жилые кварталы населенных пунктов региона, дом культуры в Бериславском районе, на территорию гаражного кооператива и предприятия в областном центре.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 — получили ранения", — подчеркнул глава ОВА.