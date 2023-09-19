Живет в сарае и мечтает о козе: как выживает единственная жительница дважды оккупированного села на Харьковщине

Во время одного из обстрелов женщина получила ранения и пришла в себя в больнице в России. Домой добиралась через Латвию, Беларусь и Польшу.

Село Дементьевка Дергачевской громады на Харьковщине было дважды оккупировано российскими захватчиками. Его дважды освобождали Силы обороны Украины, а с июля прошлого года оно находится под контролем Украины. Сейчас в населенном пункте осталась только одна жительница — 73-летняя Вера Чернуха. О том, как она выживает в разрушенном войной населенном пункте пишет издание "Медуза".

Село Дементьевка расположено в 27 километрах к северу от Харькова. С начала полномасштабной войны оно дважды было в оккупации — с марта по май и с 13 по 18 июля 2022 года. За Дементьевку шли ожесточенные бои из-за ее расположения. Оккупанты использовали холмы в населенном пункте для обстрелов Харькова из артиллерии.

Вера Чернуха на фоне своего разрушенного дома Фото: Sergey Kozlov EPA

73-летняя Вера Чернуха — единственная, кто сейчас живет в Дементьевке. До ближайшего соседа — 11 километров.

Во время одного из обстрелов пенсионерка получила тяжелое ранение и пришла в себя в больнице в России. Намерения оставаться в стране-агрессоре она не имела, поэтому попросила помощи у волонтеров, и те переправили ее через Латвию в Беларусь, а затем в Польшу, откуда женщина добиралась в родное село на Харьковщину.

Пенсионерка выращивает овощи и делает запасы на зиму Фото: Sergey Kozlov EPA

Вернувшись она обнаружила, что в селе не осталось живой души, но тем не менее, так и осталась жить в разрушенной Дементьевке.

Собственный дом женщины сгорел после обстрела. После этого пенсионерка поселилась в сарае — она выращивает овощи и хочет завести козу.

Напомним, что на Херсонщине российские оккупанты похитили и убили молодых супругов в селе Малая Рогань. Тела мужа и жены нашли на следующий день со следами от пуль.

Ранее сообщалось, что во время атаки на Херсон утром 19 сентября погиб местный полицейский. Андрей Тарчинский. Он ранее служил миротворцем в Боснии и Герцеговине, а также в Косово и решился добровольцем вернуться на Родину после аннексии Крыма.