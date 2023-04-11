"Я очень боюсь": журналисты рассказали, как семья из Донецкой области выживает в условиях войны

Местные жители рассказали, что не знают, куда переезжать, хотя их дома находится недалеко от фронта. Им приходится ездить в соседний город за продуктами, так как все магазины в поселке закрылись.

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Члены семьи из поселка Богоявленка в Донецкой области, который находится в 20 км от линии фронта, рассказали, почему отказываются эвакуироваться. Об этом пишет Associated Press.

Журналисты пообщались с Юлией, которая живет вместе с матерью и дочерью. В поселке до полномасштабного вторжения РФ в Украину проживало 1400 человек. Ее отец погиб от черепно-мозговой травмы, полученной в результате нападения, разрушившего его дом. По словам Юлии, они предпочитают нести основную тяжесть войны в своем родном городе, а не быть перемещенными и без гроша в кармане.

"Я очень боюсь", — сказала журналистам дочь Юлии 10-летняя Кристина.

По ее словам, взрывы чаще всего происходят по ночам.

Издание пишет, что несмотря на жестокость боев, многие семьи отказались покидать свои дома, отказываясь от попыток эвакуации. Большинство из тех, кто остается, — пожилые люди, многие из которых до войны редко выходили из дома.

В материале сказано, что Кристина пытается не падать духом, несмотря на близость фронта и взрывы. Она радуется, что в подвале ее дома кошка родила котят. Иногда она пытается заниматься учебой, но только когда появляется электричество.

Юлия же занята тем, что продумывает способы достать матери и дочери продуктов на неделю. Иногда семья ездит в соседний город, где еще открыты супермаркеты. Магазины, больницы и школы в их поселке закрылись несколько месяцев назад.

По словам журналистов, Юлия боится, что очередное наступление РФ может вынудить ее семью покинуть дом, но куда ехать – она не знает.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе задержали россиянина за помощь Украине. По информации источников, обвиненный якобы передавал украинской стороне данные о локации оккупантов и гражданских объектов на оккупированных территориях. Следствие проверит его причастность к обстрелам города 29 марта и 2 апреля.