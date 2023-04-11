"Я дуже боюся": журналісти розповіли, як сім'я з Донецької області виживає в умовах війни

Місцеві жителі розповіли, що не знають, куди переїжджати, хоча їхні будинки розташовані неподалік фронту. Їм доводиться їздити до сусіднього міста за продуктами, бо всі магазини у селищі закрилися.

Related video

Члени сім'ї із селища Богоявленка на Донеччині, яке знаходиться за 20 км від лінії фронту, розповіли, чому відмовляються евакуюватися. Про це пише Associated Press.

Журналісти поспілкувалися з Юлією, яка живе разом із матір'ю та донькою. У селищі до повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешкало 1400 осіб. Її батько загинув від черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок нападу, який зруйнував його будинок. За словами Юлії, вони вважають за краще нести основний тягар війни у своєму рідному місті, а не бути переміщеними й без гроша в кишені.

"Я дуже боюся", — сказала журналістам дочка Юлії 10-річна Христина.

За її словами, вибухи найчастіше відбуваються вночі.

Видання пише, що попри жорстокість боїв, багато сімей відмовилися залишати свої будинки, відмовляючись від спроб евакуації. Більшість із тих, хто залишається, — люди похилого віку, багато з яких до війни рідко виходили з дому.

У матеріалі сказано, що Христина намагається не падати духом, попри близькість фронту та вибухи. Вона радіє, що у підвалі її будинку кішка народила кошенят. Іноді вона намагається займатися навчанням, але коли з'являється електрика.

Юлія ж зайнята тим, що продумує способи дістати матері та дочки продуктів на тиждень. Іноді сім'я їздить до сусіднього міста, де ще відкрито супермаркети. Магазини, лікарні та школи у їхньому селищі закрилися кілька місяців тому.

За словами журналістів, Юлія боїться, що черговий наступ РФ може змусити її сім'ю залишити будинок, але куди їхати – вона не знає.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі затримали росіянина за допомогу Україні. За інформацією джерел, обвинувачений нібито передавав українській стороні дані про локацію окупантів та цивільних об'єктів на окупованих територіях. Слідство перевірить його причетність до обстрілу міста 29 березня та 2 квітня.