"Освобождаем село за селом": экипаж танка 17 бригады рассказал подробности наступления (видео)

Бойцы, которые участвуют в борьбе с российскими захватчиками, рассказали, что важное значение играет обученность личного состава.

Экипаж одного из танков 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко участвовал в столкновениях с российскими оккупантами и выходил победителем. Подробности боев сообщило в Telegram Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Они рассказали, что экипаж танка — это не просто группа людей, которые управляют боевой машиной. Командир, наводчик-оператор, механик-водитель имеют свои функции. От слаженности и взаимопонимания экипажа зависит успех выполнения боевых задач. Вместе они преодолевают все испытания и уничтожают врага, приближая нашу победу.

"Освобождаем село за селом. Приближаем победу", — рассказал один из воинов.

Танкисты ВСУ в войне с Россией

Танкисты бригады "Спартан" рассказали подробности работы в наступлении. Экипажи тяжелой техники прикрывают украинских штурмовиков, которые и в дальнейшем пытаются выбить российских захватчиков с позиций. Они также проводят эвакуацию раненых с поля боя. Бойцы рассказали, что танкисты это очень грозные и мотивированные люди. Они всегда идут в бой первыми, а их профессиональный уровень дает возможность спасти большое количество жизней.

Также танкист из города Мукачево Василий Дудинец вызвался управлять танком-камикадзе. Он рассказал, как направил начиненной взрывчаткой трофейную тяжелую технику, на российские позиции. Он мог погибнуть на сознательно пошел на риски.

В День танковых войск воины 14 бригады рассказали подробности боев. Защитники отметили, что российские захватчики пытаются использовать максимум своих возможностей боевой машины, чтобы украинские защитники остались живы и уничтожить как можно больше российских захватчиков.

Напомним, 21 августа танкисты ВСУ показали бои на фронте. Танковые экипажи украинского войска играют важное значение во время наступательных операций против российских захватчиков.